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F1》無損世界冠軍名聲 維斯塔潘最後關頭逆襲奪本季首勝

2022/03/28 12:14

維斯塔潘奪得本季首冠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新科世界冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）開幕戰最後倒數2圈遺憾退賽，原先到手的第2名一夕之間化為烏有，不過他在沙烏地阿拉伯大獎賽捲土重來，最後關頭成功超越法拉利車手勒克萊爾（Charles Leclerc），贏得本季首冠。

排位賽僅位居第4的維斯塔潘，開賽就展現強烈企圖，起跑順利超過前方法拉利車手塞恩斯（Carlos Sainz Jr.），緊追在勒克萊爾之後。隊友培瑞茲 （Sergio Pérez）雖然取得桿位，但因為提前進站，出站後賽道隨即出現黃旗，痛失領先優勢，比賽重啟反倒落在勒克萊爾以及維斯塔潘之後。

一路窮追不捨的維斯塔潘終於在第42圈逮到機會，首度取得領先位置，但開心不到10秒，勒克萊爾反超得逞，再度要回第1席位。維斯塔潘還未放棄，持續在後方等待反撲契機，第47圈機會再次降臨，靠著DRS（超車輔助系統）直線再次超車對手，並守到最後一刻率先衝線，以0.549秒差距驚險獲勝。

勒克萊爾也不得不對維斯塔潘的表現俯首稱臣，並稱讚他今天的比賽。賽後，兩人惺惺相惜，握手致意並恭賀對方。

維斯塔潘賽後和克萊爾惺惺相惜。（法新社）

維斯塔潘如願贏下本季首冠，並進帳25分積分，車手排行躍升至第3名，勒克萊爾雖然屈居第2，但仍迎拿下最快單圈積分，目前仍暫居所有車手第1，塞恩斯位居第3、培瑞茲第4、賓士車隊羅素（George Russell）第5、漢米爾頓（Lewis Hamilton）則僅排第10。

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