NBA》近期表現火燙助綠衫軍衝龍頭 塔圖姆卻因MVP惋惜

塔圖姆近期表現火燙。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克開季表現低迷,不過賽季後半變為東部勁旅,目前更衝上龍頭,而其中一重要因素就是塔圖姆(Jayson Tatum)手感飆升,不過他也感到有些後悔,向媒體透露自己若是早點能有現在的表現,說不定還能獲得MVP。

綠衫軍本季剛開始走得有些顛簸,不僅引發探花雙槍塔圖姆、J.布朗(Jaylen Brown)拆夥聲浪,還一度有內鬨傳聞,球季前面35場比賽打出16勝19敗戰績,不過新年後綠衫軍脫胎換骨,2022年元旦至今打出31勝9敗佳績。

其中塔圖姆數據上升為關鍵,年前塔圖姆場均25.6分8.6籃板3.8助攻,投籃命中率41.7%,三分球命中率32.9%,但年後場均攻下28.2分7.6籃板4.7助攻,投籃命中率47.9%,三分命中率37.5%,三月份手感更是直線飆升,場均轟下33.7分,投籃命中率53.9%,三分命中率46.6%。

今日塞爾提克以134:112擊敗灰狼,球隊也以47勝28敗追平熱火,又因對戰成績2勝0敗變東部龍頭,該場比賽轟下34分的塔圖姆受訪時則說:「我希望我季初的時候可以打得像現在這樣,那我就會成為MVP了。」

事實上日前球評柏金斯(Kendrick Perkins)也評論塞爾提克翻身的原因,他即點出塔圖姆說道:「有一個人我特別注意,那就是塔圖姆,他終於在場上打出侵略性,不是只在三分外圍出手,他比過去更勇於去衝擊籃框。」

Jayson Tatum in March:



33.7 PPG

6.8 RPG

4.8 APG

53.9 FG%

46.6 3P% on 9.8 attempts

91.0 FT%



The Celtics have outscored opponents by 209 points with Tatum on the court this month. pic.twitter.com/lmvc1SiERG