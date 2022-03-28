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NBA》近期表現火燙助綠衫軍衝龍頭 塔圖姆卻因MVP惋惜

2022/03/28 12:24

塔圖姆近期表現火燙。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克開季表現低迷，不過賽季後半變為東部勁旅，目前更衝上龍頭，而其中一重要因素就是塔圖姆（Jayson Tatum）手感飆升，不過他也感到有些後悔，向媒體透露自己若是早點能有現在的表現，說不定還能獲得MVP。

綠衫軍本季剛開始走得有些顛簸，不僅引發探花雙槍塔圖姆、J.布朗（Jaylen Brown）拆夥聲浪，還一度有內鬨傳聞，球季前面35場比賽打出16勝19敗戰績，不過新年後綠衫軍脫胎換骨，2022年元旦至今打出31勝9敗佳績。

其中塔圖姆數據上升為關鍵，年前塔圖姆場均25.6分8.6籃板3.8助攻，投籃命中率41.7%，三分球命中率32.9%，但年後場均攻下28.2分7.6籃板4.7助攻，投籃命中率47.9%，三分命中率37.5%，三月份手感更是直線飆升，場均轟下33.7分，投籃命中率53.9%，三分命中率46.6%。

今日塞爾提克以134：112擊敗灰狼，球隊也以47勝28敗追平熱火，又因對戰成績2勝0敗變東部龍頭，該場比賽轟下34分的塔圖姆受訪時則說：「我希望我季初的時候可以打得像現在這樣，那我就會成為MVP了。」

事實上日前球評柏金斯（Kendrick Perkins）也評論塞爾提克翻身的原因，他即點出塔圖姆說道：「有一個人我特別注意，那就是塔圖姆，他終於在場上打出侵略性，不是只在三分外圍出手，他比過去更勇於去衝擊籃框。」

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