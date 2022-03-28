NBA》生化人倒地了！詹皇扭傷大翻船 痛苦直呼「現在非常痛」（影音）

LeBron James went down after rolling his left ankle but he's up and will try to continue. pic.twitter.com/80KfTrA1aE — Spectrum SportsNet （@SpectrumSN） March 27, 2022

〔體育中心／綜合報導〕湖人賠了夫人又折兵！今不僅遭鵜鶘演出大逆轉，戰績跌至西部第10，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）還在比賽中踩到對手的腳造成扭傷，詹姆斯賽後表示：「非常疼痛！」

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詹姆斯在次節還剩10分24秒時，衝到禁區準備搶籃板，左腳不慎踩到海伊斯（Jaxson Hayes）的腳，造成腳踝翻船扭傷，當下直接痛苦倒地，但詹姆斯不愧為「生化人」，他決定繼續留在場上拚戰，展現過人毅力。

詹姆斯。（USA TODAY Sports）

詹姆斯單場砍下39分、9籃板、5助攻，但湖人浪費多達23分的領先，終場以108：106遭鵜鶘逆轉，名次降至西部第10，而且只領先第11馬刺1場勝差，浮現跌出附加賽危機。

賽後受訪時，詹姆斯談到左腳踝傷勢直呼：「非常可怕！現在腳踝非常痛。」詹姆斯也透露，因為自己知道這場比賽的重要性，所以選擇留在場上拚戰，但同時進攻也受到影響，「我失去了所有的爆發力，無法做出我想要的切入動作，老實說，我不知道自己是如何完成比賽的。」

被問及左腳踝傷勢是否有可能會缺席比賽，詹姆斯回應：「我希望不會，我討厭錯過比賽，我已經開始進行治療，希望能為下一場比賽做好準備。」

詹姆斯（左）在比賽中踩到對手的腳造成扭傷。（取自推特）

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