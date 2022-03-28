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NBA》勇士近6戰輸5場、第3快不保 Ｄ.格林：我們真的很糟...

2022/03/28 13:20

D.格林。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今作客出戰巫師，從開賽就被對手壓著打，終場就以115：123輸球，不但慘遭2連敗，在柯瑞（Stephen Curry）扭傷腳踝缺陣後，近6戰已苦吞5敗，不只將西部第二讓給灰熊，先在連老三的位置恐怕也不保，復出後表現低迷的D.格林（Draymond Green）今在受訪時坦言現在的勇士真的很糟糕。

勇士一哥柯瑞日前對戰塞爾提克比賽傷退，經檢查為左腳韌帶扭傷，至少缺陣兩周才有望重返賽場，而勇士近6戰僅拿下1勝5敗，中間雖然擊敗東部龍頭熱火，但卻敗給戰績都不如他們的老鷹、馬刺和巫師，而3月14日才風光回歸的明星前鋒D.格林，回歸後更找不回以往穩定的表現，7場比賽正負值累積-41，成為勇士低迷的原因之一。

我的感覺很糟糕，」D.格林說道，「並不是說我的身體狀況，我的身體很健康，但卻表現得很爛，這就是讓我覺得最可怕的地方，當我在場上時，從來沒有見過球隊表現的那麼糟糕過，這就是我們現在所處的位置，有些事情我可以試著去調整，但有些事情就會隨時間推移而出現。」

而接下來勇士預計讓D.格林、K.湯普森（Klay Thompson）和小波特明天在對灰熊的比賽中輪休，然而它們目前距離第四名的獨行俠僅剩2場勝差，不過對勇士來說最重要的兩件事，就是柯瑞健康回歸和D.林能重新找回他12月的狀態，勇士隊想要在季後賽中取得任何進展，這些都必須好好延續下去。

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