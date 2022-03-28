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NBA》東部霸主換人當 綠衫軍近28戰24勝登龍頭

2022/03/28 13:15

塞爾提克衝上東部龍頭。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天主場迎戰來訪的灰狼，靠著雙星塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）合力攻下65分，幫助球隊以134：112大勝灰狼，取得近28場比賽的第24勝，加上七六人今天輸球，綠衫軍也竄位登上東部龍頭寶座。

綠衫軍雖然開賽遭對手緊咬不放，但第二節開局一波13：2的攻勢就此甩開對手，半場打完72：49取得大幅領先。下半場也未受到太多威脅，領先更一度擴大至將近30分，終場24分差輕取對手，贏得6連勝。

相較於開季打得跌跌撞撞，甚至傳出內鬨傳聞，綠衫軍在明星賽前有如脫胎換骨，拉出10連勝高潮，明星賽後也未見疲態，共僅吞下2敗，儼然成為聯盟最火燙的球隊。塔圖姆表示，「這就是一段旅程，我們失去一些隊友，但也同樣迎來新援，我們必須起身戰鬥，雖然經歷一些困頓時刻，但那使我們變得更好。」

塞爾提克總教練烏杜卡挺過開季不順，成功磨合團隊戰力。（美聯社）

塞爾提克目前戰績47勝28敗，與東南組的熱火戰績相同，但因為擁有對戰優勢，如願站上龍頭席位，雙方將在台灣時間周四正面交鋒。

綠衫軍本場以塔圖姆34分攻下全場最高，J.布朗也挹注31分，並有10籃板，D.懷特（Derrick White）15分，R.威廉斯（Robert Williams）13分10籃板，派理查德（Payton Pritchard）11分。

灰狼方面，艾德華茲（Anthony Edwards）砍下24分全隊最高，「狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）貢獻19分，諾威爾（Jaylen Nowell）13分，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）11分，羅素（D'Angelo Russell）手感不佳僅得4分。

J.布朗本場貢獻31分。（美聯社）

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