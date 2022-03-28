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MLB》普侯斯1年250萬重返生涯起點紅雀 挑戰700轟里程碑

2022/03/28 12:58

42歲傳奇強打普侯斯鳳歸巢，並挑戰700轟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早美國媒體爆料紅雀有意找回42歲「生化人」普侯斯（Albert Pujols），據傳雙方就合約協議展開談話，後續報導指出雙方已達成共識，普侯斯將以1年250萬美元合約重返生涯起點，迎接第22個球季。

根據《The Athletic》的Katie Woo的報導，普侯斯確定以一年合約重返老東家紅雀，並且預計將會在美國時間下周抵達位於佛羅里達州朱比特（Jupiter）的春訓基地。

稍早Woo的報導中也補充表示，紅雀並不計畫讓普侯斯每天先發上場，而是擔綱一名右打替補、代打活棋，紅雀一壘手將是高德史密特（Paul Goldschmidt）。

3屆MVP、準名人堂級的普侯斯，去年5月普侯斯遭天使釋出，轉戰道奇後出賽85場，轟出12發全壘打，攻擊指數0.759，這個數字是2016年來新高。季後普侯斯動向備受關注，尤其他還利用休賽期間回到家鄉多明尼加參加冬季聯盟賽事，盼保持狀況、再拚一紙大聯盟合約。

普侯斯生涯即始於紅雀，一待就是11年，如今即將重返紅雀迎來生涯第22個球季，也將有多項紀錄有望挑戰，普侯斯目前生涯累積679轟，能否實現完成700轟壯舉、超越全壘打榜第4名「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的696轟也受到矚目，若能在生涯尾聲披老東家戰袍破紀錄，也是佳話一樁。

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