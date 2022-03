MLB》普侯斯1年250萬重返生涯起點紅雀 挑戰700轟里程碑

42歲傳奇強打普侯斯鳳歸巢,並挑戰700轟。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕稍早美國媒體爆料紅雀有意找回42歲「生化人」普侯斯(Albert Pujols),據傳雙方就合約協議展開談話,後續報導指出雙方已達成共識,普侯斯將以1年250萬美元合約重返生涯起點,迎接第22個球季。

根據《The Athletic》的Katie Woo的報導,普侯斯確定以一年合約重返老東家紅雀,並且預計將會在美國時間下周抵達位於佛羅里達州朱比特(Jupiter)的春訓基地。

稍早Woo的報導中也補充表示,紅雀並不計畫讓普侯斯每天先發上場,而是擔綱一名右打替補、代打活棋,紅雀一壘手將是高德史密特(Paul Goldschmidt)。

3屆MVP、準名人堂級的普侯斯,去年5月普侯斯遭天使釋出,轉戰道奇後出賽85場,轟出12發全壘打,攻擊指數0.759,這個數字是2016年來新高。季後普侯斯動向備受關注,尤其他還利用休賽期間回到家鄉多明尼加參加冬季聯盟賽事,盼保持狀況、再拚一紙大聯盟合約。

普侯斯生涯即始於紅雀,一待就是11年,如今即將重返紅雀迎來生涯第22個球季,也將有多項紀錄有望挑戰,普侯斯目前生涯累積679轟,能否實現完成700轟壯舉、超越全壘打榜第4名「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)的696轟也受到矚目,若能在生涯尾聲披老東家戰袍破紀錄,也是佳話一樁。

