日職》爆料新庄剛志不會很嚴肅！ 王柏融承諾打出好成績（影音）

王柏融。（取自火腿推特）

〔體育中心／綜合報導〕日職今日休兵，3連敗的日本火腿明回到主場交手西武，球隊今也在台灣版的臉書粉絲頁面「北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團」貼出王柏融3分鐘專訪影片，大王也提到對新監督「Big Boss」新庄剛志的感想。

旅日第4年的王柏融透露，起初剛到日本時有很多的不適應，球場上或私底下，都和台灣有非常大的不同，「經過1年、2年、3年，今年來到第4年，自己也慢慢習慣在日本的活了。」

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被問及來到日本後開始喜歡的食物，大王給出「納豆」的答案，「看到日本選手吃，自己也跟著吃，吃起來的感覺是蠻不錯的。」

王柏融指出，自己會多去和隊友們互動，不會講就用肢體語言，更加碼爆料學到「很醜」、「請你閉嘴」的日文，「因為這個球隊就是非常年輕有活力，大家都很活潑，不會有距離感。」

接著大王被要求，為了今年英雄訪問，可以和攝影師用日文來段對話嗎？大王不好意思笑說：「還沒辦法，還在努力學習當中」

對於新監督新庄剛志的想法？王柏融表示：「非常有趣，也很有活力，球隊變得年輕化，他讓選手更有活力，不會很嚴肅，希望大家在場上盡量展現自己，不用害怕任何失敗，失敗了他也不會責怪，因為他相信選手很努力想要有好表現」

大王最後在鏡頭前和台灣球迷打招呼：「接下來的一年也請你們多多指教，希望你們繼續為我加油，我會努力在場上打出好成績，回饋給你們。」

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