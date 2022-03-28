網球》前球后打到落後突揹包包走人 對手、主審全看傻（影音）

前球后阿莎蓮卡。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白羅斯前球后阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）日前在印地安泉大師賽上突然情緒崩潰痛哭引發熱議，沒想到今她在邁阿密大師賽32強賽又出現驚人之舉，當時她與16歲捷克小將布魯維托娃（Linda Fruhvirtova）交手，打到第二盤第三局落後時，在沒有任何解釋的情況下竟直接揹起包包走人，讓對手、主審都看傻了眼。

前球后阿莎蓮卡本月15日在印地安泉大師賽32強交手哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina），在一次雙發失誤後，突然情緒失控，痛哭無法繼續比賽，當時主審裁判走過去關心她的狀況，但當時阿莎蓮卡只是哭著，不停地說抱歉，最後比賽延誤2分多鐘後，阿莎蓮卡才終於穩定下來，最後以3：6、4：6直落二輸球。

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阿莎蓮卡前兩周在參加印地安泉賽時突然情緒崩潰。（USA TODAY Sports）

沒想到兩周後在邁阿密阿莎蓮卡又再度出狀況，今她和布魯維托娃交手，首盤以2：6丟掉，然而在比賽過程中，阿莎蓮卡就有點陰晴不定，不但多次朝球員包廂大吼，還質疑自己的教練，質問對方為何自己要一直留在場上，讓人看了一頭霧水。

更誇張的是，當第二盤打到0：3落後時，阿莎蓮卡突然直接下場把球拍收進包包，在與布魯維托娃和主審握手後就直接離場，當她往出口走時，主審曾對她大叫「Victoria！等等，我們需要再等一下！」不過阿莎蓮卡並未搭理，頭也不回逕自走出球場，別無選擇的主審只好宣布布魯維托娃不戰而勝。

「我不知道最後到底發生了什麼事，」布魯維托娃在受訪時這樣告訴法新社，「我猜想她正在與一些傷病搏鬥。我不知道實際上發生了什麼事，但很榮幸能跟她在球場上交手。你永遠都不會希望是用這種方式結束比賽，但它就這樣發生了，我們握手，然後她就走了。」

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