HVL》中山女排奪下第14座冠軍盃 劍指巴西ISF世界中學生錦標賽

中山女排奪下HVL第14座冠軍盃後，劍指巴西ISF世界中學生排球錦標賽。（中山工商提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕 尋求隊史第三度三連霸的中山工商女排隊，HVL高中排球甲級聯賽女子組冠軍戰對上大黑馬內湖高中，以3比1氣走對手，扛回冠軍旗。校長林昭億表示，中山女排挾冠軍氣勢，劍指六月巴西伊瓜蘇舉行的ISF世界中學生排球錦標賽。

冠軍戰27日晚間在屏東縣立體育館激戰，中山工商與內湖高中拚進冠軍戰，中山工商想完成隊史第十四冠及第三度三連霸，內湖高中則要爭取隊史首冠，都想創紀錄而有輸不得壓力。

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首局中山攻擊、攔網很有威力，以25-22先馳得點。次局內湖調整戰術，抵擋住中山陳思妤的砲火，中山因發球失誤多，內湖以25-23扳回一城。第三局中山以高舉高打組織攻擊，打得對手難以招架，以25-20取得聽牌優勢。第四局開局兩隊展開拉鋸，中山攻擊手黃珮甄、吳佩茹在舉球員洪家瑤穿針引線下，輪番突破對手攔網取分，贏得勝利。

中山工商與內湖高中在冠軍戰鏖戰爭冠。（中山工商提供）

大會除把最佳教練獎頒給中山黃微雯，個人獎項也包括最有價值球員廖嘉安，最佳舉球員洪家瑤，最佳邊線攻擊球員吳佩茹、陳思妤，最佳自由球員吳閩育。

董事長陳國清表示，這次HVL複賽二至六名全部大洗牌，跌破專家眼鏡，中山女排從預賽至複賽到決賽， 都保持第一的位置。長陳國清透露，校方早早就為女排設定「333」計畫，即HVL第三度完成三連霸業，六月代表國家捧回第三座世界中學生女排冠軍盃。

中山女排獲勝剎那，全新欣喜不已。（中山工商提供）

中山女排奪冠，完成第三度三連霸。（民眾提供）

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