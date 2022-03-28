NBA》暖心！詹姆斯不顧腳傷 給對手母親送上生日驚喜

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For his mom’s birthday, Trey Murphy III introduced her to @KingJames. She was practically in tears she was so happy. I said, “You understand your son just beat him,” and she said, “But that’s LEBRON!” pic.twitter.com/wcHt7mKogG — Bill Oram （@billoram） March 28, 2022

〔體育中心／綜合報導〕僅管今日比賽遭鵜鶘大逆轉、腳踝翻船扭傷，但「詹皇」詹姆斯（LeBron James）仍做出暖心舉動，完成對手墨菲（Trey Murphy III）母親的心願，與對方見上一面、合照，詹姆斯和墨菲的貼心行為也獲得網友好評。

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即使今日比賽並不順心，但賽後詹姆斯並不帶個人情緒，甚至不管自己走路一瘸一拐，仍與鵜鶘菜鳥墨菲的母親見上一面，據湖人隨隊記者Bill Oram指出，墨菲母親是詹姆斯的球迷，墨菲為了給母親生日驚喜，安與詹姆斯見面、合照，從照片上甚至還可以看出詹姆斯的腳上綁著繃帶，詹姆斯、墨菲的暖心安排也獲不少網友讚賞。

而這這樣的驚喜安排也讓墨菲母親開心到落淚，不過有趣的是，鵜鶘本場比賽是以116：108逆轉擊敗湖人，但墨菲母親被Bill Oram問到「你知道你兒子剛擊敗他（詹姆斯）嗎？」墨菲母親則回答「但那可是詹姆斯耶！」墨菲本場也有不俗表現，替補攻下21分。

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