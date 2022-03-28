晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》被威爾史密斯嚇到？大威奧斯卡走光露點照遭瘋傳

2022/03/28 14:45

威廉絲姊妹盛裝出席奧斯卡。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕第94屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間今早登場，不料《王者理查》黑人男星威爾史密斯（Will Smith）竟在典禮進行中衝上台打人，隨後他還接受最佳男主角獎座，在場觀禮的前球后大威廉絲（Venus Williams）這時走光露點，照片也引起外國網友瘋傳。

大威廉絲盛裝出席奧斯卡。（路透）

威爾史密斯衝上台打人。（美聯社）

今天的奧斯卡典禮上，頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）在台上拿威爾史密斯的太太開玩笑，指她該去演《魔鬼女大兵 G.I. Jane》，嘲笑她的光頭，讓威爾史密斯當場暴怒，衝上台賞了對方一記耳光，下台之後仍不停對洛克叫囂：「少從你的臭嘴說出我老婆的名字！」

這起「放送事故」讓在場眾好萊塢大咖都傻眼，接下來頒發最佳男主角獎，又是威爾史密斯獲獎上台，他致詞時現場鏡頭帶到《王者理查》團隊、故事原型的大小威廉絲姐妹，這時大威身穿白色低胸禮服當場走光。

有美媒評價：「史密斯的一巴掌太過震撼，以至於大威突然露點但沒人在意了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。