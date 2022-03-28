網球》被威爾史密斯嚇到？大威奧斯卡走光露點照遭瘋傳

威廉絲姊妹盛裝出席奧斯卡。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕第94屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間今早登場，不料《王者理查》黑人男星威爾史密斯（Will Smith）竟在典禮進行中衝上台打人，隨後他還接受最佳男主角獎座，在場觀禮的前球后大威廉絲（Venus Williams）這時走光露點，照片也引起外國網友瘋傳。

大威廉絲盛裝出席奧斯卡。（路透）

威爾史密斯衝上台打人。（美聯社）

今天的奧斯卡典禮上，頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）在台上拿威爾史密斯的太太開玩笑，指她該去演《魔鬼女大兵 G.I. Jane》，嘲笑她的光頭，讓威爾史密斯當場暴怒，衝上台賞了對方一記耳光，下台之後仍不停對洛克叫囂：「少從你的臭嘴說出我老婆的名字！」

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這起「放送事故」讓在場眾好萊塢大咖都傻眼，接下來頒發最佳男主角獎，又是威爾史密斯獲獎上台，他致詞時現場鏡頭帶到《王者理查》團隊、故事原型的大小威廉絲姐妹，這時大威身穿白色低胸禮服當場走光。

有美媒評價：「史密斯的一巴掌太過震撼，以至於大威突然露點但沒人在意了。」

Will Smith’s slap was so shocking that when Venus Williams’ nipple popped out and no one cared #Oscars pic.twitter.com/A5JM84CQm3 — Ryan James Girdusky （@RyanGirdusky） March 28, 2022

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