網球》比賽中走人挨批不尊重對手 白俄前球后發聲明解釋

〔體育中心／綜合報導〕白羅斯前球后阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）今在邁阿密大師賽32強賽出現驚人之舉，在第二盤以0：3落後時，先上前跟對手和主審握手後，就直接揹起包包走人，引發爭議，主播球評、前女單名將都紛紛批評她此舉非常不尊重對手，而賽後阿莎蓮卡則是發出聲明向觀眾們和對手道歉，但並未明確說明提早提場的原因。

阿莎蓮卡今和16歲小將布魯維托娃（Linda Fruhvirtova）交手，首盤以2：6丟掉，當第二盤打到0：3落後時，阿莎蓮卡突然下場把球拍收進包包，在與布魯維托娃和主審握手後就頭也不回的直接離開球場，主審別無選擇，最後只好宣布由布魯維托娃不戰而勝。

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阿莎蓮卡。（法新社）

阿莎蓮卡的舉動引發外界譁然，當下正在轉播比賽的球評就直言「阿莎蓮卡的舉動太不尊重對手了」。

而斯洛伐克38歲退役知名女將漢圖秋娃（Daniela Hantuchova）除了批評她不尊重對手和裁判，還要求WTA應該要介入調查，「這件事她最不尊重人的地方就是她在沒有給予任何理由的情況下就離開球場，我認為WTA必須對此進行調查。」

「這對我來說真的很奇怪，而且對觀眾、主審，最重要的是這對琳達（布魯維托娃）非常不尊重，我認為如果阿莎蓮卡繼續再這樣下去，她很快就會消失在網壇，這真的不是很好的行為。」

《The First Serve》網球網站也在推特批評，「對阿莎蓮卡感到非常失望。莫名其妙地離開球場，還沒有任何解釋。她被布魯維托娃打敗了，這位年輕16歲的捷克小將應該得到更多尊重，並有權利自己去贏得比賽。」

阿莎蓮卡賽後則是透過聲明表示：「我今天不應該上場的，過去幾週我的生活壓力很大，上一場比賽我付出了很多，所以很希望能在球迷面前比賽，因為他們幫助我度過了我的第一場比賽，我希望能夠先休息一下再回來，為稍早發生的事情向球迷們致歉。你們的歡呼，一直都是我決定踏上球場的原因。我一向不畏懼面對挑戰和壓力，但今天實在有點太沉重了，最後我也要向我的對手道賀，祝福她在接下來的比賽中能一切順利。」

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