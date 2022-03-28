中職》提供「更聰明」觀賽體驗 富邦悍將APP全面更新

富邦悍將APP 2022全面更新。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將APP去年推出即因互動集點廣受球迷好評，今日正式完成更新開放下載。本年度不僅系統介面再度優化升級，同時新增拍照圖框與提供更完整的悍將相關訊息，其中最受球迷期待的2022年點數任務系統，在免費參加集點活動後還可兌換數百項球員與啦啦隊的實戰球衣等贈品。更聰明、更有趣、更懂你的富邦悍將APP，已在iOS與android雙平台更新上架，歡迎球迷朋友免費下載體驗。

悍將APP今年大幅增加免費任務數量，球迷朋友只要購買新莊主場內野門票，在進場後開啟悍將APP（需開啟定位及藍芽系統）即可自動觸發感應紀錄，比賽結束後系統將自動依照賽事結果與內容發放相對應任務點數，不論是「因雨延賽」、「悍將勝利」、還是「烽火連天」（悍將全場得分7分以上）或是「地老天荒」（當日賽時240分鐘以上），都可得到相對應的任務點數。悍將APP不僅讓進場觀賽增加了更多趣味，也幫助球迷將每一次的進場結果自動記錄在手機中，化作點數持續獎勵用實際行動支持悍將的球迷們。

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點數累積除可兌換賽前開球、參加抽獎或其他球隊特殊活動外，更可兌換經球隊官方認證的教練、球員、啦啦隊實戰球衣和實戰斷棒等夢幻逸品，以及各式簽名球、球員款悍將球帽等數百件贈品供球迷選擇。今年更開放捐贈點數做公益，鼓勵球迷朋友一起將點數化為愛心捐贈，季末球團將統計點數後捐贈二手比賽用球、二手釘鞋等物資給偏鄉基層球隊，與球迷朋友一起攜手幫助支持棒球運動發展。

富邦悍將以綠色智慧球場為目標，去年首度推出互動型球隊專屬APP，除傳統單向的訊息傳遞與電子票券的基本功能外，更透過點數任務系統與球迷互動，創造額外進場樂趣。不僅成功大幅降低紙張浪費，更將球迷朋友每一次進場與消費都化為點數累積，成為國內職業運動球團首見之創舉，在球季期間每日平均吸引超過五千人使用，不僅是富邦悍將與球迷互動的重要雙向橋梁，也成為未來智慧球場與球迷間的重要媒介。

富邦悍將期望透過在數位技術上的不斷更新進步，不僅持續往智慧球場邁進，更能結合綠色賽事主題持續朝向無紙化前進，歡迎球迷朋友免費下載使用。

富邦悍將APP 2022全面更新。（富邦悍將提供）

富邦悍將APP 2022全面更新。（富邦悍將提供）

富邦悍將APP 2022全面更新。（富邦悍將提供）

富邦悍將APP 2022全面更新。（富邦悍將提供）

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