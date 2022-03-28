奧斯卡》追尋Kobe腳步！ 歐尼爾、柯瑞獲最佳紀錄短片

《籃球女王》導演Ben Proudfoot。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第94屆奧斯卡頒獎典禮今天結束，籃球界也有兩人獲得殊榮，分別是湖人禁區傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal），以及勇士明星控衛柯瑞（Stephen Curry）因《籃球女王》（暫譯，The Queen of Basketball）獲得最佳紀錄短片，收下奧斯卡小金人。

《籃球女王》一片是在講述女子籃球先驅者，史上第一位透過選秀加盟NBA的名人堂球星，已逝好手哈里斯（Lusia Harris）的故事，哈里斯在Delta State大學時期主打中鋒位置，率領該校於1975到1977年三連霸，他也連續3年都獲得MVP，並在最後一年獲得本田體育獎。哈里斯在1975年入選美國女子國家隊，然後在1976年參加奧運奪下銀牌。

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1977年NBA選秀會上，紐奧良爵士以137順位選下哈里斯，不過當時她已懷孕為由沒有參加試訓。儘管技術上來說，哈里斯應該是史上第二位被NBA選中的女性球員，因為第一人是1969年舊金山勇士選下的隆恩（Denise Long），不過由於當時聯盟並不允許球隊選下高中球員，因此選下隆恩的決定被聯盟作廢，所以哈里斯是目前仍是唯一一位被NBA選進的女性球員。

《籃球女王》拿下第94屆奧斯卡最佳紀錄短片獎。（圖片取自推特）

歐尼爾與柯瑞是《籃球女王》的執行製作與頭號贊助者，在得獎後歐尼爾也與他的已故前隊友布萊恩（Kobe Bryant）同樣都成為奧斯卡獎得主，2018年布萊恩以《親愛的籃球》獲得最佳動畫短片獎。

去年同樣也有NBA球員獲獎，籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）與爵士隊主控康利（Mike Conley）擔任執行製作的《遙遠的陌生人》（Two Distant Strangers）拿下最佳實境短片獎，兩人是自布萊恩後首度有NBA球員獲獎。

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