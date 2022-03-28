籃球》乙組球員打出名堂 成力煥談成功關鍵

左起吳曉謹、蘇士軒、成力煥。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕當今籃壇有不少乙組球員打出名堂，而並非來自傳統名校的成力煥就屬典範之一，他走出自己的路，站穩P. LEAGUE+舞台，成為台新夢想家不可或缺的一員，成力煥認為，堅持是最大關鍵。

110學年度HBL高中乙級籃球聯賽男、女子組8強決賽於明天在台北體育館開打，成力煥今天受邀當賽前記者會的出席嘉賓，事實上，他過去也曾代表新竹高中參加過乙組賽事，而熱愛籃球的他，就把「乙組傳奇」蔡文誠當作標竿，並勉勵自己不斷前進，「看到文誠哥可以，我也想要做到。」

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來自學術名門的成力煥，大學就讀交通大學，還加碼念了清華大學碩士班，看起來跟籃球根本不著邊，而他透露，自己除了在球技上不斷努力，也有著異於常人的執著，經過家庭革命後，拋棄高薪的工程師職業，努力用成績說服家人，他上季入選年度第一隊和防守第一隊，才讓家人逐漸接受，「不敢說他們會以我為榮，但應該是感到欣慰。」

成力煥表示，很開心現在看到高中乙級賽事也獲得關注，球員很幸福，他認為，現在台灣籃壇盛況空前，球員的需求量大，也是給每位打籃球的選手一個希望。

成力煥。（記者吳孟儒攝）

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