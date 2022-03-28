MLB》洋基繼續開福袋 小聯盟約簽前悲情明星敗投王

S.米勒。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近期不斷從讓渡名單中「開福袋」進行小修小補的洋基，今日宣布再以小聯盟約簽下31歲右投S.米勒（Shelby Miller），合約附帶大聯盟春訓邀請。

2012年升上大聯盟的S.米勒，於隔年迎來首個完整球季，當年他在紅雀以16勝5敗、防禦率3.06的成績，於國聯新人王票選上排第三名，僅次已逝前馬林魚強投J.費南德茲（Jose Fernandez）與前道奇強打普伊格（Yasiel Puig）。2015年來到勇士，繳出優異3.02防禦率，也入選全明星賽。不過當年勇士積弱不振，讓S.米勒僅拿下6勝，吞下該季全聯盟最多的17敗，堪稱最悲情敗投王。

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就在入選明星賽的隔年，S.米勒透過交易轉戰響尾蛇，身手卻不如以往。繼2016年至今僅投195.2局，防禦率是偏高的7.04。上季S.米勒分別效力小熊與海盜，13場出賽全以後援身分登板，累積0勝1敗，防禦率9.24。

值得一提的是，S.米勒也成為繼柯爾（Gerrit Cole）、唐納森（Josh Donaldson）、瑞佐（Anthony Rizzo）、拉梅修（DJ LeMahieu）、查普曼（Aroldis Chapman）、史坦頓（Giancarlo Stanton）與布里頓（Zack Britton）後，本季洋基40人名單中第8位入選2015年明星賽的球員。

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