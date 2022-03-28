WTT挑戰賽》擊退歐洲組合 台灣兩組女雙攜手闖進8強

鄭怡靜和李昱諄聯手擊退羅馬尼亞組合，晉級女雙八強。（取自ＷＴＴ官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣兩組女雙今天下午在WTT球星挑戰賽杜哈站都傳回捷報，首度合作的鄭怡靜/李昱諄以3:1力退羅馬尼亞組合；上一站攜手摘下亞軍的黃怡樺/陳思羽，也直落三解決烏克蘭對手，雙雙挺進8強。

通過資格賽考驗的鄭怡靜/李昱諄，16強對決世界排名33的莎瑪拉/卓格蔓，前兩局以11:7、8:11平分秋色，第3局，鄭李配4:1開局後就一路甩開對手揚長而去，以11:4再度超前。

請繼續往下閱讀...

第4局雙方展開拉鋸，鄭李配在9:10逆勢下，先利用卓格蔓接發球失誤化解局點，隨後又連續進攻得手，以12:10後來居上。

鄭怡靜/李昱諄8強將遭遇世界排名18的德國組合索爾佳/單曉娜，兩人也是2020年歐錦賽冠軍搭檔。

黃怡樺/陳思羽首輪面對烏克蘭「雙削組合」畢蘭可/賈波諾娃，展現兩人威猛的正手拍威力，只花了 18分鐘就以11:5、11:6:、11:6輕騎過關，連續兩站從資格賽殺進8強，下一場將對決頭號種子德國組合米特蘭/溫特

世界排名第8的米特蘭/溫特，首輪決勝局在10:7聽牌下，浪費了3個賽末點，鏖戰至丟士才以3:2艱苦擊敗新加坡的曾尖/林葉，有驚無險晉級8強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法