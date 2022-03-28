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HBL乙級》允文允武好威！首闖8強的中一中只有一高三生

2022/03/28 16:52

HBL乙級8強決賽今舉行賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕傳統升學名校台中一中展現允文允武的實力，勇闖110學年度HBL高中籃球乙級8強決賽，明天將展開爭取榮耀的征途，盼持續推高隊史最佳成績。

中一中籃球校隊組成為來自一群熱愛打球的學生，但他們其實練球時間不多，賽季期間在週一、週二的下課後練球1小時，週三、週四則是午休練習，其餘時間就看球員是否願意多花時間自主訓練。

也因為有升學壓力，全隊只有賈群立是高三生，其餘選手都是高二，今天中一中由賈群立代表球隊出席8強決賽的開賽記者會，他表示，自己從小就接觸過各項運動，最愛打籃球時團隊凝聚在一起的氛圍，還有進球及贏球時的成就感。

被問到如何在課業與練球找到平衡，賈群立謙虛地說，其實跟其他球隊沒有太大不同，但就是訓練完還得趕快念書，但自己屬愛打球的人，所以有時間就會衝球場，很開心家人能力挺，親友也會北上為他加油。

賈群立表示，從他高一加入校隊後，球隊在預賽就被淘汰，隔年則是打到南區複賽，如今到他高三打到全國8強決賽，很開心看到球隊逐步成長，也希望在最後一年打出好表現。

而在HBL乙組8強名單中，允文允武的不只中一中，建國中學和高師附中都是傳統升學名校，其中建中上季還拿到追平隊史最佳的第3名。

HBL乙級8強決賽今舉行賽前記者會。（記者吳孟儒攝）

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