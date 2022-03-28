中職》從投球失憶變152公里火球男 龍隊第11指名「令人驚艷」

味全龍趙璟榮。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／斗六報導〕味全龍前年選秀第11指名趙璟榮，過去曾歷經投球失憶症，連傳接球都會讓隊友心驚驚，如今最快球速不僅上看152公里，公辦熱身賽表現令投手教練郭勝安直言驚艷，總教練葉君璋更說有機會開季一軍。

趙璟榮在2019年選秀落榜，2020年則是第9輪味全第11指名，他在26日公辦熱身賽初登場投出146公里，0.2局製造2個滾地球出局，郭勝安認為表現令人驚艷，過去他觀念比較不好，想把球放進好球帶，不敢拚變化球，近期上場很有霸氣，變化球也有壓制力。

請繼續往下閱讀...

趙璟榮職棒路並不順遂，進大學才改練投手，一度去台電當練習生測試，因為球速不快，出賽機會不多，沒續留，2020年進中職後，因為還在適應球隊訓練方式，歷經投球失憶症的痛苦。

趙璟榮說，那時傳接球都會丟到別的地方，兩旁隊友也會看著他，確保不會丟到他們，「那時，我每天晚上都會夢到在投球。」

在投手教練郭勝安、蕭一傑和前教練張立帆等人鼓勵之下，趙璟榮走出投球失憶症的痛苦，總教練葉君璋也會幫他調姿勢，去年比賽中催出150公里速球，在實戰投打練習更亮出152公里的數字。

趙璟榮將球速歸功於訓練知識的增加，包括肌力、運科、體能教練等等。今年有機會開季一軍，趙璟榮期許自己更加獨當一面。

味全龍趙璟榮。（記者龔乃玠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法