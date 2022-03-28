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MLB》超罕見2分打點高飛犧牲打！ 紅襪大物秀神速快腿（影音）

2022/03/28 17:53

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天熱身賽出現稀有場景，快腿大物杜蘭（Jarren Duran）在二壘時趁著對手接殺後稍微疏忽的空檔，竟一溜煙狂奔兩個壘包回本壘得分，形成罕見地跑了2個壘包的高飛犧牲打。

紅襪與雙城熱身賽，6上阿勞茲（Jonathan Arauz）在三壘、杜蘭在二壘時，德弗斯（Rafael Devers）敲出中外野方向深遠飛球，中外野手費雪（Derek Fisher）在接到球後順勢往全壘打牆的方向緩衝，阿勞茲先輕鬆地回本壘得分，而杜蘭看見費雪在接球後沒有馬上轉身便拔腿狂奔，通過三壘後沒有停下來還持續加速往本壘衝，最終用精彩的滑壘繞過捕手觸殺，讓德弗斯擊出一支帶有2分打點的罕見高飛犧牲打。

紅襪大物杜蘭靠快腿跑出兩個壘包的高飛犧牲打。（USA TODAY Sports）

紅襪球探報告對杜蘭的快腿有相當高的評價，認為他有水準之上的速度。雖然需要改善盜壘直覺，但擁有光靠快腿就足以造成對手壓力的潛力，杜蘭在小聯盟時就靠著快腿跑出許多內野安打，也反映在他的打擊率上。

不過杜蘭的問題在於打擊，他在去年初登大聯盟後，33場比賽打擊率僅2成15，還被三振40次，春訓以來他的打擊率為3成53，美媒認為他可能在開季的時候從3A出發，不過依舊有望很快重返大聯盟。

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