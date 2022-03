NFL》親筆寫信祝賀布雷迪退休 傳奇四分衛曼寧：把信還來！

布雷迪(左)與大曼寧(右)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕生涯15度入選職業盃,斬獲3座MVP、7屆超級盃冠軍,被譽為史上最偉大四分衛布雷迪(Tom Brady)在宣布退休後40天重返球場,震撼體壇。不僅球迷,美式足球界許多傳奇球星也相當不敢置信,名人堂四分衛大曼寧(Peyton Manning)便是其中之一。

近日大曼寧受邀出席一場公開活動,而和主持人聊到有關布雷迪複出的話題,大曼寧表示,自己曾親筆寫信祝賀布雷迪退休,甚至還送了一瓶紅酒,以向布雷迪的傳奇生涯致敬。不過隨著布雷迪閃電般的回歸,大曼寧笑著說,「我想要把那封信要回來,你們該看看我寫得多好!把它還來,還有紅酒也給我還來。」

請繼續往下閱讀...

Peyton Manning said that, when Tom Brady retired, he sent him a handwritten note and a bottle of wine.



Now, he jokes, he wants the letter and the wine back.@1MINTCollective pic.twitter.com/0omJtNjDLe