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NFL》親筆寫信祝賀布雷迪退休 傳奇四分衛曼寧：把信還來！

2022/03/28 21:17

布雷迪（左）與大曼寧（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯15度入選職業盃，斬獲3座MVP、7屆超級盃冠軍，被譽為史上最偉大四分衛布雷迪（Tom Brady）在宣布退休後40天重返球場，震撼體壇。不僅球迷，美式足球界許多傳奇球星也相當不敢置信，名人堂四分衛大曼寧（Peyton Manning）便是其中之一。

近日大曼寧受邀出席一場公開活動，而和主持人聊到有關布雷迪複出的話題，大曼寧表示，自己曾親筆寫信祝賀布雷迪退休，甚至還送了一瓶紅酒，以向布雷迪的傳奇生涯致敬。不過隨著布雷迪閃電般的回歸，大曼寧笑著說，「我想要把那封信要回來，你們該看看我寫得多好！把它還來，還有紅酒也給我還來。」

布雷迪與大曼寧場下交情匪淺，在賽場上更是有著瑜亮情節，同樣是2000至2010世代的超級四分衛，兩人的交手也被視為NFL史上最偉大的宿敵之爭。2001至2015賽季共交手了17場，其中包含5場季後賽。布雷迪以11勝6敗，在總勝場數贏過大曼寧；不過5場季後賽碰頭，大曼寧則以3勝2敗略勝布雷迪一籌。

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