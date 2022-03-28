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SBL》爭議事件後重返最初起點 人氣DJ將於高雄九太限定登場

2022/03/28 20:43

林志彥。（高雄九太球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕第19季SBL超級籃球聯賽本周將移師高雄鳳山體育館，高雄九太在未來2周的賽事中準備許多場邊活動及精彩表演，今正式宣布，「人氣DJ」林志彥將回到他熟悉的SBL賽場擔任場邊DJ，且「高雄九太限定」。

SBL的高雄賽事在本周五正式開打，高雄九太睽違了一年終於能再「回家比賽」，球隊喊出了「高雄，我們回家了」的口號，球隊也在首周的2場球賽邀請過往就在SBL擔任場邊DJ的林志彥「回鍋」，且強調，只有高雄九太的場次才有，林志彥充滿自信得表示，「現場球迷就是我的壓箱寶，我絕對會讓鳳山體育館成為全台灣最嗨的球場，我們球場見」。

高雄九太籃球隊董事長沈會承提到，「志彥在帶動球迷的功力有目共睹，堪稱是國內的第一把交椅，我們希望借重他的能力，拉高我們高雄主場日的聲勢，所以特別安排他在首周的2場賽事亮相，也期盼球隊在球迷的加油聲中旗開得勝」。

林志彥強調，「做人要懂得飲水思源」，SBL對他而言就是他當場邊DJ的起點，所以接到沈董事長邀約時，感到非常驚喜，便義不容辭馬上答應力挺這位「籃球老頑童」，跟他一起為台灣籃球努力。

談到鳳山體育館，林志彥說：「鳳山體育館得天獨厚的優勢就是環形觀眾席，且觀眾與球場距離相當近，這些都利於那兩天的現場帶動」，至於準備了什麼祕密武器要在這兩天亮相？他則賣關子的笑說，請大家敬請期待。

林志彥。（高雄九太球團提供）

林志彥。（高雄九太球團提供）

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