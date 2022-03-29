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中職》兄弟牛棚新火球神兵？ 第7指名右投目標153公里（影音）

2022/03/29 06:54

中信兄弟林丞軒。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟投手林丞軒在今年跟隨球隊一同進行春訓熱身賽，主投2.1局飆出2K無失分的他，期許自己能夠將球速飆到153公里。

現年28歲的林承軒在2018年被兄弟以第七指名選進，職棒生涯至今還沒登上過一軍賽場，他表示，「這次官辦是我第一次跟著從春訓進入熱身賽，我覺得很興奮很亢奮，每場比賽就全力表現，沒有說害怕，就勇敢對決，丟好球，不管好壞至少盡力去丟。」

談起本季的目標，去年最快曾投到149公里的林丞軒直言，「就是亮紅燈，希望能夠投到153公里，今年看能不能把夢寐以求的速度丟出來。」

曾在2019年受到腰部傷勢影響，林丞軒坦言自己在受傷後就開始注重核心的鍛鍊，時常與體能教練及防護員進行溝通。林丞軒也表示，在訓練時得鞏固好自己的投球機制，如此控球與速度自然能體現出來，同時他也不時會找「王葛格」王建民教練詢問他有關機制的問題。

林丞軒生涯前2個賽季，二軍防禦率都在12以上，去年主投17場全是後援，15.1局投球防禦率降到二位數以下的7.63，雖不優異，但他仍在季末被王建民點名，是球隊進步很多的4名投手之一（其餘三人為陳琥、魏碩成、黃弘毅），今年若持續進步，林丞軒未來有望成為兄弟牛棚裡面的另一個火球利器。

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