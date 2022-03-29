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WTT挑戰賽》直落三橫掃法國新秀 林昀儒孤軍挺進男單16強

2022/03/29 06:57

林昀儒。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第6的林昀儒展現「沉默殺手」本色，以直落三解決法國新秀卡辛，挺進WTT球星挑戰賽杜哈站男單16強；40歲老將莊智淵則以1:3，連續兩站不敵中國直拍橫打好手趙子豪，無緣更上層樓。

世界排名115的卡辛，首輪以直落三擊落瑞典名將佩爾森，狀況不差，但碰上林昀儒還是沒輒。首局，小林在8:10落後下臨危不亂，化解兩個局點後，以12:10後來居上。第二局起，小林慢慢找到自己熟悉的節奏，以11:7、11:1再下兩城，順利過關，這也是小林繼2018年香港公開賽之後，再度直落三擊敗卡辛。

林昀儒16強將遭遇世界排名30的瑞典好手卡爾柏格，過去雙方兩度交手，小林都輕鬆獲勝，最近一次是去年東京奧運男單32強戰，小林以4:1奏捷。

世界排名24的莊智淵，繼上一站杜哈挑戰賽後，又一次在32強對上趙子豪，首局小莊在10:9聽牌下，錯過兩記局點，最後還出現再見發球失誤，以11:13平白送對手1局。第2局也很快以5:11丟掉。

第3局，莊智淵展開反擊，5:2開局後，一路領先，以11:7扳回一城。

第4局，戰況膠著，雙方交替領先，莊智淵在8:10落後下，奮力挽救3個賽末點，但最終仍以11:13逆襲失敗，苦吞對戰2連敗。

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