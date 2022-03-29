晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT挑戰賽》5局大戰逆轉日本美少女 陳思羽完美復仇殺進16強

2022/03/29 06:59

陳思羽。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將陳思羽克服局數1:2落後，3:2逆轉世界排名63的日本美少女長崎美柚，報了上一站在杜哈挑戰賽遭逆轉的一箭之仇，殺進WTT球星挑戰賽杜哈站女單16強。

台灣一姐鄭怡靜歷經5局大戰後，以2:3敗給世界排名59的瑞典削球選手柏格絲卓，無緣和陳思羽在16強上演「台灣內戰」。

世界排名28的陳思羽，連兩站遭遇球風犀利的日本新星長崎美柚，前3局以11:8、6:11、11:13落後，第4局開局也陷入2:6的不利局面，但她並未慌亂，打出一波9:3的強力反擊，長崎美柚即使喊出暫停也未能止血，陳思羽11:9扳平戰局。

決勝局，陳思羽乘勝追擊，在1:2時連拿9分，率先聽牌，打得長崎美柚方寸大亂，最後以11:4完成甜蜜復仇，也終止對戰2連敗。

世界排名12的鄭怡靜，面對陌生的柏格絲卓，一開賽略顯急躁，以9:11、10:12連丟兩局。第3局，鄭怡靜慢慢適應對手的旋轉，並保持耐心減少失誤，以11:5、11:7扳平戰局。

決勝局，鄭怡靜開局雖陷入1:4落後，但依然保持進攻節奏，追成6平，沒想到關鍵時刻卻出現亂流，正手連續拉球出界、掛網，一口氣連丟5分，6:11爆冷敗北。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。