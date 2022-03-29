WTT挑戰賽》5局大戰逆轉日本美少女 陳思羽完美復仇殺進16強

陳思羽。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將陳思羽克服局數1:2落後，3:2逆轉世界排名63的日本美少女長崎美柚，報了上一站在杜哈挑戰賽遭逆轉的一箭之仇，殺進WTT球星挑戰賽杜哈站女單16強。

台灣一姐鄭怡靜歷經5局大戰後，以2:3敗給世界排名59的瑞典削球選手柏格絲卓，無緣和陳思羽在16強上演「台灣內戰」。

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世界排名28的陳思羽，連兩站遭遇球風犀利的日本新星長崎美柚，前3局以11:8、6:11、11:13落後，第4局開局也陷入2:6的不利局面，但她並未慌亂，打出一波9:3的強力反擊，長崎美柚即使喊出暫停也未能止血，陳思羽11:9扳平戰局。

決勝局，陳思羽乘勝追擊，在1:2時連拿9分，率先聽牌，打得長崎美柚方寸大亂，最後以11:4完成甜蜜復仇，也終止對戰2連敗。

世界排名12的鄭怡靜，面對陌生的柏格絲卓，一開賽略顯急躁，以9:11、10:12連丟兩局。第3局，鄭怡靜慢慢適應對手的旋轉，並保持耐心減少失誤，以11:5、11:7扳平戰局。

決勝局，鄭怡靜開局雖陷入1:4落後，但依然保持進攻節奏，追成6平，沒想到關鍵時刻卻出現亂流，正手連續拉球出界、掛網，一口氣連丟5分，6:11爆冷敗北。

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