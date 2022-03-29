網球》首挫百大勁敵！夜市球王曾俊欣紅土開胡

曾俊欣。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙馬貝拉男網挑戰賽，「夜市球王」曾俊欣傳回捷報！單打初場歷經3盤苦戰，終挾6：2、6：7（5：7）、6：3力退難纏的義大利第7種子切基納托（Marco Cecchinato），「台灣一哥」生涯首挫單打百大勁敵，拿手紅土球場開胡晉級16強。

面對排名93的切基納托，曾俊欣開賽就與對方互破並佔上風，盤末再破先馳得盤；儘管次盤他錯失第11局破發、6：5聽牌機會，賽末發球失守被逼進搶7又丟掉，所幸「夜市球王」決勝盤及時回穩，第8局「丟士」拉鋸關鍵突破，順勢保發第2個賽末點鎖定勝利，即將遭遇瑞典伊莫爾（Elias Ymer）對決大滿貫冠軍名將、前「瑞士二哥」瓦林卡（Stan Wawrinka）的勝方，再接再厲爭奪8強門票。

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年僅20歲、身高175公分的曾俊欣，轉戰職業以快制高，近4個月來4度殺入挑戰賽決賽，並於去年12月葡萄牙馬亞、今年2月印度班加羅兩度封王，本週世界男單排名148，也穩居「台灣一哥」。前站義大利羅塞托男網挑戰賽，曾俊欣功虧一簣，冠軍戰直落2不敵身高198公分的法國長人吉納德（Manuel Guinard） ，無緣第3座挑戰賽冠軍。

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