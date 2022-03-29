網球》邁阿密風光再起 前球后大坂直美重返8強

大坂直美。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕邁阿密網賽美日重砲激戰，「日本小威」大坂直美技高一籌，6：3、6：4解決美國地主瑞絲克 （Alison Riske），連續第2年挺進女單8強，即將對決今年初澳網亞軍的第9種子柯林絲（Danielle Collins）。

與去年此時相比，現年24歲、美日混血的大坂直美情況大不同，上屆她還是澳網衛冕冠軍、排名高居世界第2，直到8強才輸給希臘好手莎卡莉（Maria Sakkari），終止23連勝紀錄；如今「日本小威」飽受憂鬱症所苦，打打停停導致排名大幅下滑，現已跌至77席，雖然無緣種子，這位前球后重整旗鼓再出發，本站連戰皆捷，包括此役轟出7記愛司、3度破發，再挫同樣擅長發球的瑞絲克，天自助助再獲8強門票。

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柯林絲僅花67分鐘，6：2、6：4擊敗突尼西亞第8種子賈珀（Ons Jabeur），繼2018年再闖邁阿密8強。這位美國好手被迫從杜拜退出，並放棄印地安泉站，原因是病毒性疾病導致她頸部疼痛，所幸她及時恢復，並找回過去在此的出色手感與狀態，「傷病復出或年底休息一段時間後，我取得些好成績。當我感覺有點不舒服或生疏時，總會試著如此告訴自己。」

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