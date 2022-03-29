NBA》超狂紀錄比肩詹皇！塔圖姆單月3度獲最佳球員

布克、塔圖姆分獲東西部單週最佳球員。（圖片取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕NBA上週東、西部最佳球員獎項出爐，分別由塞爾提克探花雙槍之一的塔圖姆（Jayson Tatum）、聯盟龍頭太陽一哥布克（Devin Booker）當選，兩人都繳出亮眼表現，各自帶隊在單週取得全勝，而本月已是第三次獲選單週最佳球員的塔圖姆，也寫紀錄比肩湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

塔圖姆上週帶領綠杉軍拚出3戰全勝，場均32分、5.0籃板和5.0助攻，相較於開季打得跌跌撞撞，甚至傳出內鬨傳聞，綠衫軍在明星賽前有如脫胎換骨，拉出10連勝高潮，明星賽後也未見疲態，近期28戰豪取24勝昨也擠下熱火、登上東部龍頭，而這之中最大的功臣非打出MVP級水準的塔圖姆莫屬。

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塔圖姆。（USA TODAY Sports）

塔圖姆連兩週獲選最佳球員，已是綠衫軍隊史第一人，而這也是他本季第4次獲選單週最佳，也已經追平「大鳥」伯德（Larry Bird）並列綠衫軍隊史最多，此外他更是史上第二位能在單月3度獲選單週最佳的球員，NBA歷史上僅他與湖人一哥詹姆斯曾做到過。

先前在保羅（Chris Paul）養傷期間，布克獨自扛起整個球隊，繼續在全聯盟獨走，上週他場均37.3分、6.3助攻、3.0籃板，命中率高達58.1%。率太陽延續8連勝氣勢，且在保羅回歸首戰、交手金塊之戰，布克繳出49分、4籃板、10助攻的超狂表現。

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