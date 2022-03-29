MLB》重返老東家合約細節曝光 普侯斯：這就是我最後一季了

42歲傳奇強打普侯斯鳳歸巢，今他也宣布這將是自己職棒生涯最後一季。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕已經高齡42歲的「生化人」普侯斯（Albert Pujols），昨和昔日的老東家紅雀達成共識，將以1年250萬美元合約重返生涯起點，迎接自己生涯第22個球季，今除了合約細節陸續曝光，普侯斯今也在受訪時自爆，這將會是他職棒生涯的最後一個球季。

3屆MVP、準名人堂級的普侯斯，去年5月遭天使釋出，轉戰道奇後出賽85場，轟出12發全壘打，攻擊指數0.759，創下2016年來新高。季後普侯斯動向備受關注，尤其他還利用休賽期間回到家鄉多明尼加參加冬季聯盟賽事，盼保持狀況、再拚一紙大聯盟合約，最後他美夢成真，成功以一年約重返昔日老東家紅雀。

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今大聯盟記者海曼（Jon Heyman）也透露更多合約細節，指出除了250萬年薪，若能達成個人獎項，紅雀還將額外給予他獎金，如果獲選明星賽或拿到金手套和MVP都能拿到10萬美元，銀棒獎能拿5萬美元，拿下國聯分區MVP能拿5萬美元，國聯冠軍戰MVP可得10萬美元，若是能挺進世界大賽還能拿下MVP則可以得到15萬美元的額外獎金。

普侯斯生涯即始於紅雀，一待就是11年，如今即將重返紅雀迎來生涯第22個球季，也將有多項紀錄有望挑戰，普侯斯目前生涯累積679轟，能否實現完成700轟壯舉也受到矚目。

今他身披紅雀戰袍，出戰與太空人的熱身賽，賽前進場時就受紅雀球迷的熱情，主場球迷們紛紛起立用掌聲歡迎這位老將回歸，雖然今普侯斯並沒有上場比賽，紅雀最終也以1：2惜敗太空人，不過還是讓這位42歲老將情緒相當激動。

「我必須很努力地保持微笑，不然我怕自己會有太多情緒，」普侯斯說道，「我認為我來這裡是有原因的，他們相信我仍然可以上場奮戰、相信我可以幫助這支球隊贏得冠軍，而我自己，也深信這一點。」

「這是特別給我的，這將會是我最後一個球季了，」普侯斯坦言，接下來他也提到紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright）和捕手莫里納（Yadier Molina），「他們對我產生了很大的影響，我們一起締造了很多偉大的歷史，現在我們打算把冠軍獎盃添到我們的歷史之中，希望我們今年能一起做到，如果真的能達成，這對我們三個來說都是非常特別的時刻。」

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