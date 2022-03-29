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MLB》春訓19打數狂吞14K 道奇MVP說明原因

2022/03/29 09:06

道奇重砲貝林傑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇重砲貝林傑（Cody Bellinger）在2019年奪下國聯MVP後就跌落神壇，近2季成績並不理想，然而今年春訓看起來似乎沒有好轉，19打數慘吞14K、打擊率1成58備受討論，不過貝林傑受訪時稱自己正在做調整，並且自己的感覺其實比數據、表面上看起來的還要好。

儘管表面上看起來春訓成績並不怎麼理想，但貝林傑接受《洛杉磯時報》訪問時透露自己是針對打擊動作做調整，試圖找回過去的身手，並強調自己對此樂觀，他說：「我的肩膀和身體都感覺比上季季後賽還要更強壯，我也對於過去打出成績時的姿態感到更加舒適。」

貝林傑去年受到包括季前肩膀手術影響、腿部等傷勢所苦，不斷進出傷兵名單，打擊率掉到僅剩1成65，攻擊指數0.542。貝林傑表示目前春訓是針對動作調整，因此並不關注結果，也澄清強調不是為了要揮大棒，對於現在自己正在做的事情充滿信心。

貝林傑說：「信不信由你，但我實際上的感覺要比看起來的結果還要好得多，這是真的，而這也是春訓的意義，雖然你不會想要做我正在做的事，但確實我的感覺比數據上的還要好。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則表示貝林傑仍預計會是先發，他說：「表現取決於貝林傑，作為教練，我們就是創造環境讓他成功，但到頭來他還是站上打擊區的那個人，貝林傑也清楚這點，他必須發揮作用，他也是我們今年計畫中很重要的一部分。」

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