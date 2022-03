MLB》不夠紅？美網友狂讚道奇威爾史密斯 護老婆幹得好

威爾史密斯。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕黑人男星威爾史密斯(Will Smith)昨天在奧斯卡頒獎典禮上護妻心切,衝上台狠揍主持人克里斯洛克(Chris Rock)成熱議話題,巧的是同名同姓的道奇捕手威爾史密斯(Will Smith)在今天度過他的27歲生日,據他本人透露自己在推特上收到網友錯認留言,說他幹得好。

威爾史密斯昨天衝上台上打人。(路透)

威爾史密斯的老婆因有脫髮疾病後選擇剃光頭,但昨天卻在典禮上遭洛克調侃,可以去演電影《魔鬼女大兵》,因此威爾史密斯暴怒衝上台搧了洛克一記耳光,引發轟動,在美國本土、乃至世界各地網路都引起正反兩面交鋒,究竟是洛克先越線、還是威爾史密斯反應過度爭論不休。

根據《dodgerblue》報導,道奇捕手威爾史密斯可能還不夠紅,因為他自承事發之後開始在推特上被網友TAG,讚許他護妻的行徑,不過威爾史密斯表示,他當下並沒有收看典禮的轉播。

今天過27歲生日的威爾史密斯已成長為道奇當家捕手,去年出賽130場,打擊三圍.258/.365/.495,以及25轟和76分打點都創下生涯新高,季後賽表現更是神勇,3個系列賽下來44打數狂敲11支安打,有3發全壘打。

