羽球》退休後變學霸！印度34歲好手獲頂尖商學院獎學金攻讀MBA

賈亞拉姆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕34歲的印度羽球好手賈亞拉姆（Ajay Jayaram）日前在推特宣布高掛球鞋，結束球員生涯的他同時錄取印度頂尖商學院、將攻讀MBA。

賈亞拉姆目前世界排名67、最高排名曾在2017到達過世界第13，2014、15年完成荷蘭大獎賽2連霸，2015年獲韓國超級賽亞軍、2018年拿下超級100越南公開賽亞軍。

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「所有美好的事物都會有畫下句點的一天，我將近20年的羽球旅程也是如此。」賈亞拉姆日前在推特向羽球生涯感性道別，「羽球定義了今天的我、塑造了我，教導我、奠定我的基礎，並告訴我勇於做夢後可以做到什麼。」

賈亞拉姆回憶，他在7歲那年拿起球拍，當年那個加入家裡附近俱樂部的害羞男孩，就這樣一步步走上頂尖舞台、成為世界前15的選手，對此他感謝一路上所有美好的經驗，「在那個44X20英呎的空間裡（指羽球場地），我贏過、輸過、哭過也笑過，努力奮戰、經歷高潮迭起，認真活過、也從中成長。」

賈亞拉姆在感謝所有人給予的支持後，也在隔天宣布好消息，表示自己一直都有繼續深造的想法，幾個月前就開始就為此開始準備，在GMAT考試拿下超過700分的高分，也成功獲得印度商學院的獎學金，即將進入當地首屈一指的商學院攻讀MBA。賈亞拉姆在文末提到，會好好利用這一年的機會學習，希望以後能夠再回到運動界貢獻。

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