NBA》湖人一喜一憂！AD回歸近了 詹姆斯卻腳踝腫脹

湖人雙星詹姆斯（左）和A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕例行賽即將進入尾聲，湖人目前戰績31勝43敗排名第10，處境相當尷尬，位居附加賽最後席位，也僅僅只領先馬刺1場，不過今日總教練沃格爾（Frank Vogel）透露明星中鋒A.戴維斯（Anthony Davis）參加首次完整實戰訓練、回歸在即，但也更新詹姆斯（LeBron James）因傷缺席訓練。

A.戴維斯在2月與爵士一戰扭到腳踝導致中度扭傷後缺席至今，不過沃格爾今日受訪表示A.戴維斯以進行第一次的5對5完整訓練，並表示後續將觀察A.戴維斯的反應，儘管回歸日期不遠，但明日的比賽還是將A.戴維斯列為不太會出賽（Doubtful）。

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A.戴維斯曾在本月初表示，對在例行賽結束前回歸感到樂觀，目前他缺陣的16場比賽中，湖人戰績4勝12敗。

雖然A.戴維斯的消息無疑振奮湖人，但另一名大將詹姆斯卻在昨日與鵜鶘的比賽不慎踩到對手的腳造成扭傷，沃格爾透露詹姆斯腳踝呈現腫脹，並沒有參加今天的訓練，而是待在旅館接受治療，明日與獨行俠的比賽同樣也是被列為不太會出賽（Doubtful）。

詹姆斯在昨日次節還剩10分24秒時，衝到禁區準備搶籃板，左腳不慎踩到海伊斯（Jaxson Hayes）的腳，不幸造成腳踝翻船扭傷，但他仍展現過人毅力，繼續留在場上拚戰，賽後受訪時詹姆斯則對左腳踝傷勢直呼：「非常可怕！現在腳踝非常痛。」

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