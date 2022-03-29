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MLB》向巨人歷代王牌瘋邦、林斯肯看齊 25歲韋伯榮膺開幕戰先發

2022/03/29 11:05

韋伯榮膺巨人開幕戰先發。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人隊今宣布台灣時間4月9日的開幕戰將由25歲的年輕王牌韋伯（Logan Webb）出任，在開季首戰率領去年國西霸主登板面對邁阿密馬林魚。

相較去年春訓期間還需要為爭取輪值一角而努力，韋伯靠著上季11勝3敗防禦率3.03、季後賽初登板7.2局10K無失分的表現，在生涯第4個球季獲得開幕戰先發殊榮。

巨人去年開幕戰先發高斯曼（Kevin Gausman）季末離隊，不過也補進29歲明星左投羅冬（Carlos Rodon）、加上老將德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani）也續留，因此韋伯出線並不如想像中容易，總教練凱普勒（Gabe Kapler）對此表示，這個決定代表「韋伯這段期間展現了多大的自信，教練團與隊友對他又有多少信任。」

韋伯對於開幕戰先發則表示：「如果沒有把這件事當作目標，我們又是為了什麼而打球呢？但我不會一直想著『這是我的目標』，畢竟奪下世界大賽冠軍還是最主要的任務。」

韋伯成為繼2014年邦賈納（Madison Bumgarner）後，巨人最年輕的開幕戰先發投手，25歲的他未來仍大有可為，在今年首度扛大樑後，未來也有望繼續挑戰巨人自家培養出來的王牌林斯肯（Tim Lincecum，４次）、邦賈納（5次）的開幕戰先發紀錄邁進。

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