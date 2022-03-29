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NBA》三巨頭不在、主帥被趕出場 勇士遭灰熊血洗吞3連敗

2022/03/29 11:42

勇士遭灰熊血洗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今作客灰熊主場，在K.湯普森（Klay Thompson）與D.格林（Draymond Green）都未上陣之下，以95：123慘遭血洗，目前在西部已落後第2的灰熊5場勝差。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）左腳扭傷持續缺陣，昨遭巫師痛擊的金州大軍今「背靠背」出戰讓主力K.湯普森、D.格林與波特（Otto Porter Jr.）等人輪休。兩隊在首節手感都不佳、不過灰熊在次節找回火力，單節命中率59%，反觀勇士仍在25%左右徘徊，灰熊第二節打出48：21的攻勢取得大幅度領先。

勇士次節被灰熊猛攻後陷入26分落後，上半場結束時主帥柯爾（Steve Kerr）還因不滿裁判吹判、情緒失控遭罰2次技術犯規，隨後就被驅逐出場。下半場在總教練缺陣之下，勇士靠波爾（Jordan Poole）帶頭追分，曾一度將分差縮小至13分，不過在人手不足之下，沒能延續反攻氣勢，隨後更一度落後達37分，只能無奈吞下3連敗、近7場的第6敗。

柯爾被驅逐出場。（法新社）

波爾今繳全隊最高25分、穆迪（Moses Moody）板凳出發貢獻18分、庫明加（Jonathan Kuminga）拿下15分、明星前鋒A.威金斯（Andrew Wiggins）僅拿10分。

灰熊自少主莫蘭特（Ja Morant）缺陣後已拿下5連勝，巴恩（Desmond Bane）繳全隊最高22分、布魯克斯（Dillon Brooks）與板凳出發的莫爾頓（De'Anthony Melton）都貢獻21分。

莫蘭特（左三）缺陣後球隊還未輸過球。（美聯社）

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