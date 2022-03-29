NBA》探花雙槍缺陣 綠衫軍延長賽惜敗暴龍讓出龍頭

暴龍險勝塞爾提克。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕近期打出連勝氣勢的塞爾提克，今日作客暴龍，儘管探花雙槍缺陣，但綠衫軍仍展現韌性，暴龍則在西亞卡姆（Pascal Siakam）40分13籃板率領下與綠衫軍鏖戰到延長賽最後以115：112險勝，綠衫軍則只當了一天東部龍頭。

上半場塞爾提克雖曾取得雙位數領先，不過西亞卡姆率暴龍扭轉劣勢，他在上半場狂轟25分，半場打完暴龍以59：58領先，第三節雙方打得膠著，戰平80：80。

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第四節綠衫軍以3顆三分彈率先以9：2領跑，剩下4分12秒綠衫軍仍還取得7分優勢，但隨後暴龍外線開火打出8：1追平，綠衫軍再拿4分，西亞卡姆則先是上籃追回2分，後來剩下12.6秒又突破籃下製造犯規，並把握2罰全中追平，而綠衫軍則在最後一擊發生掉球失誤，雙方以106：106挺進延長賽。

西亞卡姆狂砍40分。（今日美國）

延長賽，塞爾提克先是連拿4分，但隨後暴龍靠著阿努諾比（OG Anunoby）和西亞卡姆聯手拉出一波7：0反超113：110，讀秒階段綠衫軍靠G.威廉斯（Grant Williams）2罰全中逼近僅1分差，然而剩餘18.1秒懷特（Derrick White）殺入籃下卻錯失反超機會，最後也被迫只能採犯規戰術，終場暴龍以115：112收下勝利。

西亞卡姆今日攻下40分13籃板，另外還有3抄截2阻攻的演出，阿努諾比14分8籃板，范維利特（Fred VanVleet）14分3抄截，特倫特（Gary Trent Jr.）12分3抄截，巴恩斯（Scottie Barnes）10分，T.楊恩（Thaddeus Young）替補12分8籃板3阻攻。

塞爾提克方面，史馬特（Marcus Smart）28分10籃板，G.威廉斯17分，懷特15分8助攻，泰斯（Daniel Theis）13分10籃板，內史密斯（Aaron Nesmith）13分，派理查德（Payton Pritchard）和Sam Hauser皆替補攻下10分。

塞爾提克多人缺陣，探花雙槍塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）因右膝痠痛缺陣，哈佛德（Al Horford）因個人原因再度缺席，R.威廉斯（Robert Williams）則是左膝軟骨撕裂將動手術。東部競爭激烈，綠衫軍吞敗後，戰績47勝29敗排名第4，龍頭讓給熱火。

暴龍險勝塞爾提克。（美聯社）

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