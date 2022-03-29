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足球》輸球還敗人品！更衣室滿地垃圾、髒亂不堪 義大利遭砲轟

2022/03/29 12:14

義大利日前爆冷輸給北馬其頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕足球世界排名第6名的強權義大利日前在世界盃歐洲區資格賽四強，對上第67名的北馬其頓爆冷輸球，確定連兩屆無緣世足，締造國家隊史尷尬紀錄，然而比賽結束後，義大利隊的更衣室還被拍到滿地垃圾、髒亂不堪的畫面，相關照片、影片也在社群媒體上瘋傳，引發外界批評，副隊長博努奇（Leonardo Bonucci）趕緊出面致歉，希望能平息眾怒。

義大利是世界足壇老牌勁旅，隊史共拿過4次世界盃冠軍，奪冠次數與德國並列第2，僅次5冠的「森巴軍團」巴西。俄羅斯世界盃是第21屆，義大利就參與過18屆，在世界盃會內賽露臉次數排名第3，僅次於全勤的巴西與參賽19次的德國，但上屆俄羅斯世界盃爆冷遭瑞典逼和出局，這屆又意外輸給排名、實力都不及他們的北馬其頓，慘寫首度連2年無緣世界盃會內賽的尷尬紀錄。

然而義大利不但輸球，賽後還被媒體拍下他們的更衣室內充滿各種垃圾，桌子和地上全都是垃圾雜物、空瓶甚至還有菸蒂，用過的紙巾、吃剩的食物塞爆垃圾桶，整個環境看起來髒亂不堪，而這些照片也馬上在網路上瘋傳，許多球迷就痛批義大利不但輸了比賽，連自己的形像也都輸掉了。

義大利隊弄髒更衣室的照片在網路上瘋傳。（圖片取自推特）

義大利副隊長、後衛博努奇（Leonardo Bonucci）趕緊出面道歉，「我們犯了一個巨大錯誤。下次絕對會更加小心，我對我們自己真的太失望了，下一場比賽中，絕對會好好注意球隊垃圾清潔和保持乾淨，真的非常抱歉。」

義大利隊連絡官柯爾比（Paolo Corbi）也在受訪時表示，當天是因為他們必須去趕飛機，所以才會疏忽了要維持場地乾淨，他表示他們已經像出借場地的巴勒摩足球俱樂部致歉，不過爾比也指出，「儘管如此我還是要說，球隊離開時，更衣室的狀態和照片、影片中是完全不同的的，雖然當時我們對自己的表現很希望，但會弄成這樣並不完全是我們造成的。」

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