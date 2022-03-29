桌球》林昀儒／鄭怡靜WTT奪冠國旗風波 外交部譴責中國政治介入體育

林昀儒／鄭怡靜。（取自WTT官網）

〔記者呂伊萱／台北報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒／鄭怡靜在WTT挑戰賽杜哈站強勢奪冠，不料當時卡達桌協IG限時動態PO出我國國旗，卻讓小粉紅玻璃心碎滿地，中國桌協抗議後WTT世界桌總也被迫道歉。外交部今重申兩岸互不隸屬是客觀事實，對此表達高度遺憾並嚴正譴責中國施壓，呼籲切勿讓政治力量不斷介入體育競賽，道歉只會讓中國食髓知味，助長其壓迫行為。

混雙世界第1的林昀儒／鄭怡靜，上週在WTT杜哈站4連勝、1局未失拿下冠軍，賽後卻餘波盪漾。因當時卡達桌協在社群宣傳賽事，秀出決賽對戰的我國與印度國旗，鼓勵球迷為自家選手加油打氣，卻讓敏感的中國抓狂，中國網友紛紛出征痛批卡達桌協，中國桌協更提出官方強烈抗議，施壓WTT道歉。

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WTT在沉重壓力下，透過微博回應：「WTT世界乒聯收到來自中國乒協的交涉，卡塔爾乒協社交媒體在對『WTT常規挑戰賽多哈站』賽事進行推廣時，使用了錯誤的中華台北旗幟。經查證，該錯誤系卡塔爾賽事組委會技術人員造成，卡塔爾乒協立即對此進行了糾正並就該錯誤致歉，同時向WTT世界乒聯保證後續不再出現類似的情況。WTT世界乒聯將進一步采取措施加強監督避免該類事故的發生，並對各賽事組委會進行培訓。」

外交部發言人歐江安今在例會表示，針對中國乒乓協會施壓WTT和卡達桌協，外交部表達高度遺憾並嚴正譴責，將持續協助我國國家代表隊選手，享有平等參賽權利，積極維護我國國家尊嚴。

歐江安呼籲，所有奧會系列賽事應恪守奧會憲章精神，切勿讓政治力量不斷介入體育競賽。我國參與奧林匹克相關運動，「我方是單獨參與、並不是其他國家的一部分」，主辦單位向中國道歉只會讓中國食髓知味、助長其壓迫行為。

歐江安強調，外交部重申，中華民國台灣是主權國家，中華人民共和國從來沒有一天統治台灣，兩岸互不隸屬是客觀事實，不會因中方片面主張有所改變。歐江安批評，中國在國際場域打壓行徑只會徒增台灣人民觀感，並增加中國在國際上的負面形象。

卡達桌協IG限時動態秀出中華民國國旗後被迫道歉。（網友擷圖）

WTT在微博發文。（圖片擷取自微博）

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