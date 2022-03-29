晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》林昀儒／鄭怡靜WTT奪冠國旗風波 外交部譴責中國政治介入體育

2022/03/29 12:22

林昀儒／鄭怡靜。（取自WTT官網）

〔記者呂伊萱／台北報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒／鄭怡靜在WTT挑戰賽杜哈站強勢奪冠，不料當時卡達桌協IG限時動態PO出我國國旗，卻讓小粉紅玻璃心碎滿地，中國桌協抗議後WTT世界桌總也被迫道歉。外交部今重申兩岸互不隸屬是客觀事實，對此表達高度遺憾並嚴正譴責中國施壓，呼籲切勿讓政治力量不斷介入體育競賽，道歉只會讓中國食髓知味，助長其壓迫行為。

混雙世界第1的林昀儒／鄭怡靜，上週在WTT杜哈站4連勝、1局未失拿下冠軍，賽後卻餘波盪漾。因當時卡達桌協在社群宣傳賽事，秀出決賽對戰的我國與印度國旗，鼓勵球迷為自家選手加油打氣，卻讓敏感的中國抓狂，中國網友紛紛出征痛批卡達桌協，中國桌協更提出官方強烈抗議，施壓WTT道歉。

WTT在沉重壓力下，透過微博回應：「WTT世界乒聯收到來自中國乒協的交涉，卡塔爾乒協社交媒體在對『WTT常規挑戰賽多哈站』賽事進行推廣時，使用了錯誤的中華台北旗幟。經查證，該錯誤系卡塔爾賽事組委會技術人員造成，卡塔爾乒協立即對此進行了糾正並就該錯誤致歉，同時向WTT世界乒聯保證後續不再出現類似的情況。WTT世界乒聯將進一步采取措施加強監督避免該類事故的發生，並對各賽事組委會進行培訓。」

外交部發言人歐江安今在例會表示，針對中國乒乓協會施壓WTT和卡達桌協，外交部表達高度遺憾並嚴正譴責，將持續協助我國國家代表隊選手，享有平等參賽權利，積極維護我國國家尊嚴。

歐江安呼籲，所有奧會系列賽事應恪守奧會憲章精神，切勿讓政治力量不斷介入體育競賽。我國參與奧林匹克相關運動，「我方是單獨參與、並不是其他國家的一部分」，主辦單位向中國道歉只會讓中國食髓知味、助長其壓迫行為。

歐江安強調，外交部重申，中華民國台灣是主權國家，中華人民共和國從來沒有一天統治台灣，兩岸互不隸屬是客觀事實，不會因中方片面主張有所改變。歐江安批評，中國在國際場域打壓行徑只會徒增台灣人民觀感，並增加中國在國際上的負面形象。

卡達桌協IG限時動態秀出中華民國國旗後被迫道歉。（網友擷圖）

WTT在微博發文。（圖片擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。