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NBA》綠衫軍壞消息！ 長人左膝半月板撕裂恐得缺席幾週

2022/03/29 13:13

綠衫軍長人R.威廉斯在前役對上灰狼的比賽中不慎扭傷左膝。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克前役擊敗來訪的灰狼，一度衝上東部龍頭，然而他們陣中長人R.威廉斯（Robert Williams）卻在比賽中不慎扭傷左膝，檢查後證時為半月板撕裂，《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski ）指出，他恐怕至少得缺席好幾週。

看中威廉斯優異的籃板和傳球能力，塞爾提克去年4月送走先發中鋒泰斯（Daniel Theis），正式將他扶正，休季期間威廉斯也以4年5400萬美元和球隊達成提前續約，而根據威廉斯的合約內容，雖然他還有額外的激勵獎金，但能拿到的前提是得出賽至少69場比賽，這對其他主力選手來說，應該不難，但在威廉斯生涯前三年就只出戰過104場，實際出勤率僅46%。

本季威廉斯迄今已經出賽61場，上場時間也拉長到29.6分鐘，場均能繳出10.0分、9.6籃板和2.0助攻，外帶2.2阻攻，各項數據都寫下生涯新高，沒想到卻在季後賽關鍵時刻因傷缺席。至於這位中鋒何時能回歸，綠衫軍主帥烏杜卡（Ime Udoka）透露未來幾天將會對一些手術方案進行評估。

「我樂觀地相信他有機會在本季某個時刻回歸，」烏杜卡說道，「當然，這還是得取決於他會進行哪一種手術方案。」

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