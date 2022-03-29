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MLB》官網5專家預測本季全壘打王 大谷翔平未上榜

2022/03/29 15:07

大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟2022年賽季即將在下月點燃戰火，官網今請來5位專家預測今年的全壘打王，去年扛出46轟的天使二刀流球星大谷翔平並未入列。

記者Sarah Langs選了去年的全壘打王、藍鳥重砲葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），上季葛雷諾預期長打率（xSLG）0.594，最後也繳出.601，表示表現幾乎沒有任何運氣的成分在，加上他除具備火力，又有選球眼，整季的「swing/take（掌握好球帶不同進壘點的能力）」+59冠居聯盟，加上聯盟前2%的強勁擊球率，被看好連霸並不意外。

小葛雷諾。（資料照，今日美國）

記者Paul Casella則認為白襪新星希梅涅茲（Eloy Jimenez），這位年輕好手去年春訓因接球造成胸部肌腱斷裂，缺席大半賽季，不過2019年新人賽季僅出賽122場就敲出31轟、縮水賽季55場打出14發全壘打，生涯232場出賽敲55發，換算162場比賽約莫38轟，若能保持健康，火力絕對不容小覷。

希梅涅茲。（資料照，今日美國）

天使強打楚奧特（Mike Trout）則是記者Manny Randhawa認為能夠贏下此獎項的熱門人選，「神鱒」在健康的時候是聯盟最會打全壘打的打者，在2017-21年球季，平均每11.7個打席就能敲出一發全壘打，在聯盟獨占鰲頭，文中更指出，楚奧特2019年敲出45轟的球季是每10.5打席就有一發，若能健康達成600打席，有機會敲57轟，但8月就要滿31歲的聯盟第一人，自從2016年單季就未能出賽超過140場，健康問題持續成為隱憂。

楚奧特。（資料照，美聯社）

記者Andrew Simon原本屬意的全壘打王是小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）不過這位教士游擊新星因手腕骨折需動刀休養至少3個月，被「ZiPS」預測能打39轟的古巴重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）於是成為新人選。24歲的阿瓦瑞茲生涯前233場比賽就繳出61轟、長打率0.577的成績，無論是強勁擊球率、出色擊球（barrel）率、抑或預期長打率都是聯盟頂尖之列，加上全面的擊球能力、去年35轟只有13轟是拉打，若膝蓋傷勢無虞，絕對有競爭全壘打王的本錢。

阿瓦瑞茲。（資料照，法新社）

Matt Kelly則看好勇士重砲阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），這位明星外野手去年7月在比賽中不幸遭遇前十字韌帶（ACL）斷裂，整季報銷，不過在受傷前的火力有目共睹，出賽82場就敲出24轟、平均108.7英哩的擊球初速與416英呎的擊球距離都在聯盟高居第4，此外上季三振率更來到生涯新低、顯示更有耐心等待適合的球路做攻擊，雖然勇士剛開季可能不會給他太多打數，不過等到盛夏來臨，不排除阿庫尼亞在7、8月再度帶來火燙表現。

阿庫尼亞。（資料照，美聯社）

至於上季繳出46轟、僅次全壘打王小葛雷諾及培瑞茲（Salvador Perez）的大谷翔平，由於今年國聯改為全面DH制、加上先發投手退場後還能繼續打擊，被認為可增加不少打席數、進而挑戰個人全壘打紀錄，不過今天未出現在官網的預測全壘打王名單上。

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