MLB》賈吉穿上他隊球衣？洋基隊友超反對：不願去想像

洋基當家球星賈吉。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕台灣時間4月8日是大聯盟新球季開幕戰，也是球星賈吉（Aaron Judge）最初給洋基所設立的談續約最後期限，如今僅剩下10天，仍尚未傳出敲定消息，隊友們受訪時也直言「不願也無法想像賈吉穿上其他球衣」。

賈吉頻頻重申想續穿洋基條紋球衣的渴望，若最終與洋基談判破局，賈吉季後將成為自由球員，可想屆時必定將會有多隊爭取。不過洋基球員們在受訪時也紛紛表示賈吉注定就是要當洋基人、無法想像去其他球隊，拉梅修（DJ LeMahieu）也直言「我無法想像他在其他任何地方打球，我認為沒有人能想像，我連去想這件事都不願意。」

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賈吉也曾向洋基喊話，表示一旦球季開打就不會在球季中談論合約，儘管後來有些讓步，但總管凱許曼（Brian Cashman）確實有將這番話放在心上，承諾會在開幕戰前搞定合約。

希克斯（Aaron Hicks）則點出早點搞定合約的重要，認為能夠將思緒放得更清楚、平靜，以迎接比賽，也不必因為自由市場而有更多顧慮，希克斯同樣也表示賈吉就是一名終身洋基人，「我希望他永遠不會去任何地方，沒有人會希望看到，他大學後就披上洋基戰袍，是他所屬的地方，他很適合這支球隊。」

東岡凱爾（Kyle Higashioka）則直言賈吉是過去幾年洋基的領袖，如果沒有賈吉絕對會完全不同，另外他也透露儘管續約問題引起熱議，但賈吉並沒有表現任何情緒，他說：「每天跟他聊天，我真看不出有什麼影響他的，他看起來很正常。不過他對此本來就很擅長，他的心理很堅強，打球也須具有這樣的特點。」

賈吉今年進入薪資仲裁最後一年，他此前曾向洋基開出2100萬美元年薪，但母隊只願意給出1700萬美元報價，雙方未能達成共識，若是最後雙方延長合約也能避免上法庭仲裁。

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