T1》「紳士之力」 主題週 雲豹西裝大獎送球迷

雲豹「紳士之力」 主題週，西裝大獎送球迷。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕桃園雲豹職業籃球隊本週六、日主場二連戰，分別對決新北中信特攻、臺中葳格太陽，球團規劃「紳士之力」主題活動，除了中場趣味打領帶PK賽，更有「最帥氣紳士」投票活動，球迷有機會獲得由G2000所提供的時尚經典西套裝。

雲豹近期主場氣勢如虹搶下3連勝，本週再度回到大本營要力拼家中連勝紀錄，球團趁勢推出「紳士之力」主題週，只要球迷這2戰穿著西裝外套、西裝背心、西裝褲、紳士帽、領帶等西裝相關服飾進場，並於球賽現場自拍打卡，公開上傳至個人社群平台，並標註「桃園雲豹」、「G2000紳士之力」，就可憑打卡內容及門票至現場商品部兌換豹頭紳士徽章乙枚，每日限量50組。

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2場中場，球團更將舉辦趣味的打領帶PK賽，看誰能打得又快又好，贏家就可獲得G2000所提供的帥氣西裝一套；另外，無論是現場進場觀眾，或是4月2日由官方社群發文起，至4月4日中午12點為止，透過雲豹官方臉書、IG，皆可參加最帥氣紳士投票活動，票選自己心目中最帥氣的球員，同樣都有機會獲得G2000提供的時尚經典西套裝乙套，活動詳情請至官方粉絲團查詢。

雲豹「紳士之力」 主題週，西裝大獎送球迷。（球團提供）

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