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中職》樂天女孩公布新成員名單！ 3名練習生成功轉正

2022/03/29 13:18

樂天女孩公布新成員。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕2022樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls「Trainee 練習生」芷霖、雅涵、伊婷、婉卉以及詩媛和佳琳六位在培訓兩個月後，今球團公布在開幕戰前的女孩正選名單，雅涵（Kimi）、婉卉（宋宋）以及詩媛（十元）在開幕戰前入選正式女孩名單。

球團肯定六位練習生的努力，在接受二月中開始的「藝能界造型課」、「名師肢體表演課」、「商演經驗課」、「媒體應對心理課」、「總監嘉義春訓舞蹈營」以及Rakuten Girls舞蹈終極試煉之後，球團將雅涵（Kimi）、婉卉（宋宋）以及詩媛（十元）納入正式樂天女孩成員，芷霖、伊婷、和佳琳則是預計力拼6月6日下半季測試轉正的機會。

雅涵的女孩背號選擇24號、宋婉卉喜歡6號，而詩媛則是採用55號作為女孩背號，三位女孩將在開幕週三場比賽一一登場，不過雅涵、婉卉、詩媛、芷霖、伊婷、和佳琳等都會在4月5日開幕戰集合，由雅涵登場應援，其他人則是觀摩感受氣氛。

4月5日開幕戰樂天女孩應援名單也在今日公布，除了是雅涵正式應援的首場比賽外，隊長籃籃率領岱縈、曲曲、卉妮、菲菲、熊霓、若潼、凱莉絲、ABU'U、孟潔、紫庭、張語芯、琳妲、林襄以及李芳等十六位女孩為桃猿男兒再戰起來！

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