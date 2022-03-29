PLG》虛擬貨幣購票！夢想家「發達主場」NFT免費送

夢想家推出「發達主場」主題週活動。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕福爾摩沙台新夢想家本週末重返台中洲際迷你蛋主場，先後迎戰桃園領航猿、新北國王，球團與亞洲最潮創作者平台Unite.io合作打造「發達主場」主題週活動，遊戲區規劃系列豐富互動活動，中場掃描QRcode可搶先獲得「好吉了」系列及活動特別款NFT，兩天還將抽出四雙限量潮鞋。

為迎接婦幼節，球團將推出兒童小球衣供球迷們購買，也與國際面膜專家提提研合作，3日入場即可領取面膜乙片，4日參與中場遊戲獲勝者，更可獲得一年份365天的多款面膜。

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本週「發達主場」主題活動，4月3日邀請音樂創作鬼才阿達A/DA與饒舌新生代團體水樂男孩一起至現場演出全新創作單曲「吉娃娃」，即日起球迷只要於Unite平台使用阿達A/DA個人虛擬貨幣「$DADA達達幣」，即可獨家購買本週主題日票券禮包，更有機會與人氣明星嘉賓同坐，享受絕佳的觀賽視野體驗。

現場註冊Unite.io平台會員，將獲得潮鞋抽獎資格，以及阿達A/DA「好吉了」系列NFT空投大派送等多項好禮，球團期待透過虛擬貨幣新興市場與運動賽事的跨界結合，除了觀賞精彩的賽事，更帶領球迷們一起探索「元宇宙」。

音樂創作鬼才阿達。（球團提供）

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