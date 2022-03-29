中職》樂天舉辦猿宇宙趴 開球權也可以拍賣

樂天桃猿首創NFT主題日。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒首創！樂天桃猿4月9日以及10日舉辦元宇宙相關的NFT主題趴，在社群媒體上頻打NFT議題，引起不少關注。

NFT已經開始在各國職業運動行銷嶄露頭角但中職還是第一次，樂天桃猿甚至在3月28日於區塊鏈舉辦ETH以太幣競拍，拍賣出4月9日樂天市場猿宇宙趴的開球投手、開球打者以及開球主審資格，而且連同當天的包廂以及球場LED廣告版位都在拍賣行列！（競拍網站：https://monkeysnft.io/ ）

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為了炒熱職棒首創的NFT主題日，桃猿經典吉祥物NFT也即將登場在元宇宙！​陪伴10號隊友多年的猿氣、大聖，將再次變身成為球迷朋友進入猿宇宙世界的獨一無二象徵！​4月1 日在樂天桃猿NFT官網以及樂天桃猿NFT官網正式公售。

吉祥物NFT發售平台：

樂天桃猿NFT官網>> https://lihi1.com/ARsdW

樂天市場-樂天桃猿NFT專賣店>> https://lihi1.com/qVQEd

擁有吉祥物NFT有什麼特別的呢？首波150張將獲得4月9日樂天市場猿宇宙趴門票加上樂天點數1000點，在整個球季，每月也都會抽出包廂、團員席Box Seat名額以及各式不定時NFT獨享活動，未來更將持續發行動紫、阿迷…等主題配件，持有者能夠打造你心中最有個性的桃猿吉祥物（吉祥物NFT介紹&購買方式看更多https://lihi1.com/ARsdW ）

球團表示，球迷朋友可立即加入樂天桃猿NFT官方discord社群，更多桃猿NFT交流討論互動、以及樂天女孩不定時出沒 （https://lihi1.com/0xfns），任何NFT相關疑問請洽Rakuten Monkeys NFT Club粉專詢問。

樂天桃猿首創NFT主題日。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿首創NFT主題日。（樂天桃猿提供）

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