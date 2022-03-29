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網球》天才少女對決 波蘭新科球后小史技高一籌

2022/03/29 13:51

史薇泰格。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕邁阿密網賽女單第4輪，上演「天才少女對決」，下週榮膺新科世界球后的波蘭第3種子史薇泰格（Iga Swiatek）技高一籌， 6：3、6：1擊退美國地主寵兒高芙（Coco Gauff），首闖8強也締造近來14連勝。

澳洲世界球后巴蒂（Ash Barty）無預警宣告退休，讓年僅20歲的史薇泰格提前接棒，下週一就榮升全球No.1，而她在這場新世代對決中，更展現底線壓倒性優勢，1小時16分鐘內4度破發、僅丟4局，直落2淘汰18歲地主新星。這位波蘭天才少女贏球氣勢正旺，横掃杜哈、印地安泉雙冠之後，本季仍在WTA千分大賽保持不敗金身，還有機會挑戰成為史上第4位單季包辦印地安泉、邁阿密，完成北美「陽光雙冠」的傳奇女將，過去僅「玉羅煞」葛拉芙（Stefanie Graf）、克莉絲特絲（Kim Clijsters）、阿莎蓮卡（Victoria Azarenka ）等3位前球后辦到。

史薇泰格2020年法網紅土大滿貫爆冷封后，一戰成名後如今再度衝向生涯高峰，潛力十足的第2種子，即將與坐擁溫網雙冠的捷克「左手劍」科薇妥娃（Petra Kvitova）力拚4強門票。

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