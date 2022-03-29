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羽球》中國「讓球」早成常態！ 桌球名將氣到退役還有人轉籍台灣

2022/03/29 15:18

何冰嬌（左）8強退賽，讓陳雨菲（右）兵不血刃晉級，引發「棄保」爭議。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國羽球隊近日因全英賽女單「棄保」、2018年福州賽男雙「打假球」爭議，被推上國際羽壇輿論的風口浪尖，備受國內外球迷批評，然而這早就不是中國隊第一次爆發「戰術性讓球」的爭議，中國桌球隊也曾因讓球爆爭議，有球員8年來被要求讓5次，氣到直接退役，有人則是憤怒歸化變成日本球員，更有人轉籍來台灣打球。

全英賽女單原本要在八強上演「中國內戰」，不過當時二姊何冰嬌在前突然宣布因為發燒宣布退賽，最後讓女單一姊陳雨菲只打了一場，就兵不血刃前進四強，然而陳雨菲最後卻慘敗給日本名將山口茜，引起許多網友熱議，不少人認為這是中國「棄保」策略，何冰嬌成為犧牲者。

之後2018年中國福州公開賽打「打假球」的4位中國男雙選手何濟霆、譚強、李俊慧、劉雨辰在經世羽聯調查過後，確定將遭懲處，當時男雙8強賽中國同樣上演「內戰」，為了讓勝方能夠節省體力準備下一場，雙方竟都消極應戰，發生許多離譜失誤，引爆外界怒火紛紛，痛批「打假球」的行為太離譜，最後4人被處以3個月的禁賽。

李俊慧（左）、劉雨辰（右）。（資料照，法新社）

然而這早就不是中國羽球隊第一次使用「戰術性讓球」，前中國球后周蜜就曾在2004年雅典奧運期間引發讓球風波，當時她一路過關斬將殺進準決賽，和另外兩名中國好手龔睿那、張寧一同會師4強，沒想到龔睿那意外敗給荷蘭隊的張海麗，當時的總教練李永波為守住金牌，決定讓狀態最好的球員進入決賽，因此後來在周蜜和張寧的比賽中，直接指示要周蜜讓球，讓狀態較好的張寧晉級，周蜜最後僅能拿銅牌，奧運結束後更被「安排」直接退役，不過後來周蜜轉籍香港，在相隔4年後成功重返球后寶座，用表現狠狠打臉中國隊。

除了羽球，中國隊在桌球項目的讓球，讓是屢見不鮮，其中最具代表性的就是名將焦志敏、何智麗以及轉籍來台灣打球的名將陳靜。焦志敏在1988年漢城（現改名首爾）奧運女單4強，被要求輸給隊友李慧芬，原因是因為焦志敏曾輸給4強戰的捷克女將過，教練團擔心焦志敏對她勝率不高，所以要求當時貴為女桌一姐的焦志敏讓球，讓當年只能看著隊友奪金，但自己僅能拿銅的焦志敏相當不是滋味，相隔一年就宣布退役，前往瑞典遊學，多年後她更自爆「8年國際比賽，我就讓球讓了5次，之後就不想打了！」

最後一位就是何智麗，後來她歸化日本，也把名字改為小山智麗，相見於周蜜、焦志敏乖乖聽話讓球，她在1987年世錦賽混雙時先聽從當時總教練張燮林要求故意輸掉，但這位「叛逆」的女將在單打決賽卻拒絕再讓球，最後擊敗隊友管建華，殺進決賽還一舉奪金。

小山智麗主宰日女桌多年。（資料照，美聯社）

然而奪金不但沒有被當成國家英雄，還慘遭中國桌協「報復」，被教練以「不服管教」為由，自從國家隊除名，沒能入選奧運代表隊，歷經整整兩年無球可打，最後她遇到日本丈夫之後就轉籍日本，也重拾桌球，更在1994年廣島亞運會上，擊敗中國桌球名將鄧亞萍，為日本奪下寶貴的金牌。

最後一位，也是跟台灣最有淵源的就是從中國轉籍來台灣打球的名將陳靜，1988年漢城奧運，陳靜20歲時就在拿下女單金牌、雙打亞軍，然而這屆奧運陳靜其實「奉令」將金牌「讓」給資深隊友李惠芬，但最後她不聽指示，硬是以實力奪金，同樣讓她遭國家隊除名，當時在台灣桌協及奧會的奔走協調下，陳靜順利在1992年取得居留權，1996年亞特蘭大奧運打到女單冠軍戰，最後才不敵鄧亞萍，這面銀牌也成為台灣在該屆奧運唯一的一面獎牌。

陳靜轉籍來台灣，曾在兩屆奧運為台灣拿下一銀一銅。（圖片取自網路）

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