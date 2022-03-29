全中運》賽前全面消毒 台中市自由車場籲選手落實防疫

台中市自由車場全面消毒，呼籲全中運選手落實防疫。（台中市運動局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，台中市政府與花蓮縣政府合作舉辦的全國中等學校運動會自由車賽事，已在賽前全面消毒，台中市運動局長李昱叡表示，賽事期間將由全中運籌備處依據全中運防疫規定辦理，落實防疫措施。

全中運自由車賽事，4月8日至11日將於台中市清水自由車場登場，為迎接來自全國各地好手，台中市運動局提前進行相關運動場域防疫清消作業，並提醒各校教練、選手及入場觀賽者，務必遵守防疫規定，依據111年全中運防疫規定，選手及隊職員必須檢附相關健康證明文件才能參賽；入場觀賽民眾也得持可辨識的身分證件、完整接種疫苗2劑且滿14日的證明或篩檢證明，並落實QR Code簡訊實聯制、配合場館防疫工作及全面禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥等，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

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李昱叡指出，台中市自由車場位於清水區鰲峰山，是全國唯一獲得國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道，歷經20餘年充分使用後，市府爭取中央資源與籌編預算，包含整建與改善照明工程，兩階段共投入2億餘元，並在非賽季期間進行賽道養護工程，國內重要運動賽事均在台中市自由車場舉辦，成為國內自由車發展重要基地，並提供國家訓練與賽事需求，台中市運動局期盼自家好手全中運自由車爭取佳績，歡迎民眾賽事期間為選手加油打氣。

台中市自由車場全面消毒，呼籲全中運選手落實防疫。（台中市運動局提供）

台中市自由車場全面消毒，呼籲全中運選手落實防疫。（台中市運動局提供）

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