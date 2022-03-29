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JHBL》八強將開戰 大倫、明仁獲企業捐助百萬強勢問鼎金盃

2022/03/29 16:37

群聯電子、允將建設、盛華人力集團及台灣強發展公司，今天捐贈苗栗高商、大倫國中、明仁國中3校籃球隊共300萬元培訓經費，給予選手的最強支援及後盾。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大倫、明仁國中及國立苗栗高商，是全國學生籃球運動的勁旅；明仁、大倫今年再度晉級全國國中甲級籃球聯賽（JHBL）8強決賽，4月間將赴新北出賽，縣民寄以厚望。群聯電子、允將建設、盛華人力集團及台灣強發展公司，今天捐贈3校共300萬元培訓經費，給予選手的最強支援及後盾。

苗栗高商、大倫國中、明仁國中這3支勁旅，過去僅賴縣府有限資源及鄉親捐輸，經營吃力；經縣府引介，於2020年起獲群聯電子、允將建設、盛華人力及台灣強發展公司等企業陸續認養，捐贈各校每年100萬元。

苗栗高商籃球隊受贈。（記者彭健禮攝）

縣府教育處指出，明仁與大倫籃球隊今年度再度晉級JHBL八強決賽，兩校至今已連續18年晉級決賽，共奪下7座金盃；4月6至10日將在新北板橋體育館再度問鼎冠軍。

苗栗高商女籃隊成績也不遑多讓，在HBL及全國高中籃賽展現身手，今年7名高三選手獲保送甄選國立大學，其中台師大3人、高師大2人、國立台灣體大2人。

縣長徐耀昌表示，明仁、大倫及苗商3校都是培育國內籃球好手的搖籃，感謝企業贊助學校共300萬元經費；縣府從2016年起每年補助明仁及大倫國中各50萬元發展籃球運動，至今已逾700萬元。期間也結合教育部體育署相關計畫補助苗栗高商籃球隊近300萬元，產官合作推展縣內體育運動。

今天捐贈儀式中，眾人也高呼「比賽蓋火鍋‧奪冠吃火鍋」，為明仁國中男籃、大倫國中女籃打氣加油，徐耀昌也允諾奪冠就請吃火鍋，鼓舞選手爭取最高榮譽，並請縣民一起為兩校加油，見證苗栗再創光榮時刻。

大倫國中籃球隊受贈。（記者彭健禮攝）

明仁國中籃球隊受贈。（記者彭健禮攝）

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