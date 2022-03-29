WTT挑戰賽》5局大戰撂倒新科世界冠軍組合 林昀儒／廖振珽殺進四強

林昀儒和廖振珽擊退頭號種子瑞典組合，闖進男雙四強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕從資格賽出發的林昀儒/廖振珽今天在WTT球星挑戰賽杜哈站男雙8強戰，以3:2扳倒世界排名第二的瑞典組合卡爾森/法爾克，四強將對決南韓的安載賢/趙大成。

去年底聯手摘下世錦賽男雙冠軍的卡爾森/法爾克，上週才奪下杜哈挑戰賽冠軍，狀況絕佳，也是這一站奪冠呼聲最高的組合。

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不過，林昀儒和廖振珽在2018年瑞典公開賽男雙決賽，曾以3：2擊敗卡爾森/法爾克，奪得兩人合拍以來首座冠軍。

兩組人馬睽違4年再度交手，首局林昀儒就展現世界頂級的反手擰威力，在9:10落後下化解1個局點後，以13:11先馳得點。次局，瑞典組合在9平後連拿2分，扳回一城。

第3局，戰況起伏跌宕，林廖配在開局4:1領先下，突然遭遇亂流，連續失誤丟掉5分，以4:6被反超，但關鍵時刻林昀儒展現多元化的攻擊手段，和廖振珽合力打出一波7:0的攻勢，11:6再度超前。

名列頭號種子的瑞典組卡，第4局也展開反撲，4:0開局後就一路絕塵而去，11:4再度扳平戰局。

決勝局，林昀儒的反手擰拉讓對手招架不住，搭配廖振珽數度在相持球大戰中演出精彩的正手拍回球，林鄭配在3:4時打出一波8:1的猛烈攻勢，11:5撂倒世界冠軍組合，寫下對戰2連勝。

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